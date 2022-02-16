FOTOS | ¿Koke se esconde cuando no hace puntos? ¡Esto piensan los rojos!

Koke ha sido tema de conversación en el equipo rojo desde que inició esta temporada de Exatlón. Primero, porque lo consideraban muy bueno, ¡pues claro, es el campeón actual! Luego porque creían que era “más perfecto”. ¡Y ahora porque creen que se esconde de ellos! ¿Cuál es la razón de que digan esto?

Koke Guerrero es sin duda uno de los campeones más dominantes deExatlón México, y es el campeón actual. Así que el equipo rojo desde que entró, supo que se enfrentarían a alguien sumamente bueno, pues el atleta azul no solo es muy rápido en el circuito, también tiene muy buen tiro y excelente mentalidad. Además, estudia los circuitos y estudia a sus contrincantes.

Pero parece que los rojos encontraron un punto en contra de Koke y al mismo tiempo a favor de ellos. ¡Que “el Hechicero del aire” no sale a competir si no se le da el tiro!

¿Qué han dicho al respecto los rojos? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.