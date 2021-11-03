FOTOS | Grandes platos para recordar a los muertos en MasterChef.

Después de preparar un tradicional pan de muerto, los famosos cocineros se encontraron con una caja misteriosa que los les trajo muchos recuerdos, pues ahí se encontraba la fotografía de uno de sus seres queridos.

La cocina de MasterChef Celebrity se llenó de nostalgia y sabores.

Al abrir la caja misteriosa Stephanie Salas encontró una fotografía de su padre, Mauricio Islas descubrió un retrato de su madre, Tony Balardi también recordó a su mamá, al igual que Germán Montero. Por su parte, Jimena Pérez “la Choco” tenía una foto de su prima Mariana bajo la caja y Aristeo una de su abuelo.

Con esta caja los famosos abrieron el corazón, compartieron anécdotas de sus queridos difuntos y se inspiraron para cocinar platillos dedicados a ellos.

Quizá te puede interesar: FOTOS | Sabor y tradición para celebrar a los muertos en MasterChef.

Los jueces de MasterChef Celebrity dieron 60 minutos y el mercado abierto para que los cocineros prepararan platos que conquistaran el paladar. En medio de recuerdos las celebridades demostraron su sazón en la cocina más famosa de México.

Al finalizar el tiempo pactado por los chefs, el primer platillo en llegar a la mesa fue el de Tony Balardi, quien sirvió unos plátanos flameados “a la Meche” con los que recordó a su madre.

Por si te lo perdiste: Mauricio Islas dejó sin palabras a la Chef Betty en MasterChef.

La siguiente en ir a la mesa de degustación fue Jimena Pérez “La Choco”, ella decidió preparar un pastel de zanahoria dedicado a su querida prima Marianita.

Aristeo Cázares presentó “Las tres Marías” unos chiles rellenos que llamó así por sus tías y que dedicó a su abuelo.

Stephanie Salas sirvió “El Rock no ha muerto”, un chile relleno de camarones en honor de su padre. Germán Montero conmovió con “para mi Alma”, un arroz casero que preparó para su mamá.

Mauricio Islas sorprendió a los jueces con un suculento mole de olla como el que le cocinaba su madre.

Al final, Germán Montero y Mauricio Islas se convirtieron en los ganadores del reto y lograron subir al balcón.

Mira las fotos aquí.

