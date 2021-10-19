FOTOS | Terrorífico reto de eliminación en MasterChef Celebrity.

De regreso a la cocina de MasterChef Celebrity, los integrantes del equipo azul comentaron los errores que encontraron en el plato de sus compañeros, posteriormente subieron al balcón y dieron paso a un reto de eliminación con el que recordaron el cine de terror.

¿Con qué cocinaron en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

Las celebridades tuvieron que meter las manos en 5 cajas con proteínas que les sacaron varios sustos, a través del tacto tuvieron que adivinar qué había en el interior y elegir una de ellas.

La primera en enfrentarse al reto de miedo fue Stephanie Salas, ella decidió quedarse con la caja 3. Llegó el turno de Tony Balardi, él eligió la caja 4, Mauricio Islas se quedo con la 1 y Aristeo Cázares con la número 5.

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Los Chefs revelaron que Stephanie Salas tendría que cocinar sesos, Tony Balardi prepararía un plato con rata de campo, Mauricio Islas con sangre y Aristeo Cázares con pata, pierna y muslo de una ave. Los 4 cocineros se esforzaron por preparar los mejores platos para cautivar a los jueces y asegurar su estancia en MasterChef.

Stephanie sirvió unos “taquitos Astro” con sesos, flor de calabaza y una salsa que encantó al Chef Herrera. El sabor y textura del plato estabn en su punto.

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La Moronga Celebrity de Mauricio Islas conquistó a los chefs por la delicadeza de su sabor, lo único que le pidieron fue dar un toque verde a su preparación. Por su parte, Aristeo sorprendió con el emplatado y sazón en el pollo con papas, que por poco se acaba el Chef Herrera.

Tony Balardi fue el último en servir su plato, un caldo preparado con rata de campo sazoda cuidadosamente desde el principio.

Llegó el momento de la deliberación, la Chef Betty y el Chef Herrera decidieron salvar por primera vez a todos los cocineros ¡nadie se fue de la cocina de MasterChef Celebrity!

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