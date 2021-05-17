FOTOS: Brutal juego por inmunidad grupal en Survivor México.

La tribu Halcón regresó a su campamento, Paco Pizaña demostró inconformidad, Adianez Hernández reveló ante las cámaras que sabe a quién necesita en su equipo. Alejandra Toussaint, integrante de la tribu Jaguar reveló a sus compañeros que si pierden deberán votar por ella.

Quizá te pueda interesar: Brutal enfrentamiento por la inmunidad grupal en Survivor México.

La tribu Halcón de Survivor México fue derrotada totalmente.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ le dio la bienvenida a los sobrevivientes de Survivor México 2021. Halcones y Jaguares se enfrentan en un arduo juego por obtener el tótem de inmunidad grupal, los sobrevivientes se disputaron en un juego cuerpo a cuerpo.

La tribu Jaguar logró derrotar a la tribu Halcón con un aplastante marcador. Carlos ‘Warrior’ les recordó que Bárbara posee el collar de inmunidad individual y si no se ponen de acuerdo en el concejo tribal ella puede nominar a uno de sus compañeros.

Quizá te pueda interesar: Emergencia en el refugio de la tribu Halcón de Survivor México.

Bárbara Falconi expresó que no le pareció la crítica que recibió durante la ceremonia del juego por el tótem de inmunidad. Esa misma noche tuvo que ser evacuada de emergencia ya que presentó vómito, de igual manera Denisha sufrió complicaciones durante la madrugada y tuvo que abandonar el refugio para recibir atención médica.

Kristal Silva, Julio Barraza y Cyntia González se reunieron y expresaron que Sargento Rap no ha sido un buen capitán en la tribu Jaguar de Survivor México.

Quizá te pueda interesar: Alejandra Toussaint no dudó en atacar a Cyntia González en Survivor.

Integrantes del “Dream Team” de Survivor México se enfrentaron al juego de la extinción.

La tribu Halcón al haber perdido en dos ocasiones los juegos por el tótem de inmunidad grupal, deberá votar en el concejo tribal de Survivor México. Natalia Alcocer fue nominada en el primer concejo, pero se enfrentó contra Gary Centeno y Memo Dorantes.

Natalia Alcocer se despide de Survivor México y regresa a casa a ver a sus hermosas hijas que la extrañan.

