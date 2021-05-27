FOTOS: Los sobrevivientes ponen a prueba su fuerza en Survivor México.

Tras la salida de Dani Cortés, la tribu Jaguar siente la salida de un elemento fuerte. Alejandra Toussaint está conforme con el resultado del juego de la extinción. La tribu Halcón asegura que la salida de Dani afectará el rendimiento de la tribu Jaguar en los siguientes juegos.

Gary Centeno y Paco Pizaña sienten que es una ventaja que haya salido Dani Cortés. Sin embargo evalúan la acción de Denisha. Paco se siente nervioso de ser nominado al juego de la extinción al haber confesado que se robó las porciones de alimento de Bárbara Falconi.

La tribu Jaguar derrotó a la tribu Halcón y obtienen los suministros de Survivor México.

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Halcones y Jaguares se enfrentaron a un arduo juego en parejas en donde la puntería fue la clave para obtener calaveras y llevarse los deliciosos suministros de Survivor México. La tribu Halcón no tuvo oportunidad de conseguir calaveras y fue derrotada ante la tribu Jaguar.

En el refugio de la tribu Jaguar se comentó una tregua entre Cyntia González y Alejandra Toussaint, sin embargo Alejandra no está convencida por completo de la supuesta tregua que Cyntia solicitó.

Adianez Hernández, Tania Niebla, Bárbara Falconi y Denisha compartieron sus sentimientos, el aislamiento afecta a las sobrevivientes. Extrañan más que nunca a sus familiares y seres queridos.

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Los sobrevivientes emplearon toda su fuerza por una jugosa recompensa en Survivor México.

Jaguares y Halcones se enfrentan frente a frente en un aguerrido juego de fuerza para obtener una jugosa recompensa en Survivor México. Los sobrevivientes emplearon su máximo esfuerzo en las tierras de Survivor México.

Después de un arduo enfrentamiento la tribu Jaguar se posicionó para enfrentarse en un último duelo. Finalmente la tribu Halcón derrotó a la tribu Jaguar y obtuvo tres jugosos pescados.

