  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México 23 de septiembre 2022?

Cuatro sobrevivientes se enfrentaron en el juego por la inmunidad Survivor México. Lamentablemente David Ortega fue eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene todo listo para el juego por la inmunidad Survivor México 2022.
Sobrevivientes emocionados por la recompensa extra en Survivor México 2022.
Un delicioso platillo y postre para los ganadores de la inmunidad Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tenían que superar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Superar las fases eliminatorias del circuito de Survivor México 2022.
Tenían que memorizar las piezas del tablero en Survivor México 2022.
Máxima velocidad para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia logró superar la primera fase del circuito en Survivor México 2022.
Kenta, David Ortega y Cyntia se disputan la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega desea inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Julián y Cyntia esperan la segunda ronda del juego en Survivor México 2022.
Tenían que afinar su puntería para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Kenta consiguió la primera inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia, Julián y David Ortega se disputan la segunda inmunidad de Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Cyntia no logró superar la segunda fase en Survivor México 2022.
Duelo por la inmunidad de Survivor México 2022.
Julián consiguió la segunda inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes se enfrentan al duelo de extinción en Survivor México 2022.
David Ortega no consiguió inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Tenían que mantener en equilibrio el mecanismo de Survivor México 2022.
Al mismo tiempo armar la torre con las piezas de madera en Survivor México 2022.
Sobrevivientes impactados con el resultado en Survivor México 2022.
Cyntia abrazó a David Ortega en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se despidieron de David en Survivor México 2022.
David Ortega es eliminado de Survivor México 2022.
/
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la inmunidad Survivor México 2022.
Sobrevivientes emocionados por la recompensa extra en Survivor México 2022.
Un delicioso platillo y postre para los ganadores de la inmunidad Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tenían que superar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Superar las fases eliminatorias del circuito de Survivor México 2022.
Tenían que memorizar las piezas del tablero en Survivor México 2022.
Máxima velocidad para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia logró superar la primera fase del circuito en Survivor México 2022.
Kenta, David Ortega y Cyntia se disputan la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega desea inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Julián y Cyntia esperan la segunda ronda del juego en Survivor México 2022.
Tenían que afinar su puntería para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Kenta consiguió la primera inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia, Julián y David Ortega se disputan la segunda inmunidad de Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Cyntia no logró superar la segunda fase en Survivor México 2022.
Duelo por la inmunidad de Survivor México 2022.
Julián consiguió la segunda inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes se enfrentan al duelo de extinción en Survivor México 2022.
David Ortega no consiguió inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Tenían que mantener en equilibrio el mecanismo de Survivor México 2022.
Al mismo tiempo armar la torre con las piezas de madera en Survivor México 2022.
Sobrevivientes impactados con el resultado en Survivor México 2022.
Cyntia abrazó a David Ortega en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se despidieron de David en Survivor México 2022.
David Ortega es eliminado de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la inmunidad Survivor México 2022.
Sobrevivientes emocionados por la recompensa extra en Survivor México 2022.
Un delicioso platillo y postre para los ganadores de la inmunidad Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes al juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Tenían que superar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Superar las fases eliminatorias del circuito de Survivor México 2022.
Tenían que memorizar las piezas del tablero en Survivor México 2022.
Máxima velocidad para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia logró superar la primera fase del circuito en Survivor México 2022.
Kenta, David Ortega y Cyntia se disputan la inmunidad de Survivor México 2022.
David Ortega desea inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego por la inmunidad de Survivor México 2022.
Julián y Cyntia esperan la segunda ronda del juego en Survivor México 2022.
Tenían que afinar su puntería para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Kenta consiguió la primera inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia, Julián y David Ortega se disputan la segunda inmunidad de Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
Cyntia no logró superar la segunda fase en Survivor México 2022.
Duelo por la inmunidad de Survivor México 2022.
Julián consiguió la segunda inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes se enfrentan al duelo de extinción en Survivor México 2022.
David Ortega no consiguió inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Tenían que mantener en equilibrio el mecanismo de Survivor México 2022.
Al mismo tiempo armar la torre con las piezas de madera en Survivor México 2022.
Sobrevivientes impactados con el resultado en Survivor México 2022.
Cyntia abrazó a David Ortega en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se despidieron de David en Survivor México 2022.
David Ortega es eliminado de Survivor México 2022.

Contenido relacionado