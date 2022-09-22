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FOTOS | ¿Quién fue eliminado y quién ganó inmunidad Survivor México?

Cinco sobrevivientes se enfrentaron por el collar de inmunidad Survivor México. Lamentablemente Cuchao Pérez fue eliminado de Survivor México en la semana 15.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa la primera parte del juego por inmunidad en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes emocionados por la recompensa extra de Survivor México 2022.
Nahomi ya es finalista de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un delicioso platillo en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes por la primera parte de inmunidad Survivor México 2022.
Solamente dos ganadores de la inmunidad Survivor México 2022.
Cardiaco juego de equilibrio y resistencia en Survivor México 2022.
Máxima concentración para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Julián no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Cyntia y David Ortega ganaron la inmunidad Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al segundo juego por inmunidad Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes se enfrentan por la última inmunidad Survivor México 2022.
Julián reveló que se siente emocionado en Survivor México 2022.
Cuchao dice que su mejor plan es no tener plan en Survivor México 2022.
Kenta dedicó su participación a sus seres queridos fuera de Survivor México 2022.
Tenían que construir una torre de madera en Survivor México 2022.
Evitar que su torre sea destruida en Survivor México 2022.
Intentar destruir las torres de sus oponentes con las pelotitas de Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia al ganador de la segunda inmunidad Survivor México 2022.
Julián ganó inmunidad y se libra de la extinción en Survivor México 2022.
Todo listo para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cuchao y Kenta se disputaron su permanencia en Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes observan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar 3 diminutas pelotas en Survivor México 2022.
Juego de concentración y paciencia en Survivor México 2022.
El nerviosismo invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
El que traslade 3 pelotitas a las canastas permanecía en Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia al ganador del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Todos abrazan a Cuchao en Survivor México 2022.
Cuchao Pérez es eliminado de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa la primera parte del juego por inmunidad en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes emocionados por la recompensa extra de Survivor México 2022.
Nahomi ya es finalista de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un delicioso platillo en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes por la primera parte de inmunidad Survivor México 2022.
Solamente dos ganadores de la inmunidad Survivor México 2022.
Cardiaco juego de equilibrio y resistencia en Survivor México 2022.
Máxima concentración para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Julián no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Cyntia y David Ortega ganaron la inmunidad Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al segundo juego por inmunidad Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes se enfrentan por la última inmunidad Survivor México 2022.
Julián reveló que se siente emocionado en Survivor México 2022.
Cuchao dice que su mejor plan es no tener plan en Survivor México 2022.
Kenta dedicó su participación a sus seres queridos fuera de Survivor México 2022.
Tenían que construir una torre de madera en Survivor México 2022.
Evitar que su torre sea destruida en Survivor México 2022.
Intentar destruir las torres de sus oponentes con las pelotitas de Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia al ganador de la segunda inmunidad Survivor México 2022.
Julián ganó inmunidad y se libra de la extinción en Survivor México 2022.
Todo listo para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cuchao y Kenta se disputaron su permanencia en Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes observan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar 3 diminutas pelotas en Survivor México 2022.
Juego de concentración y paciencia en Survivor México 2022.
El nerviosismo invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
El que traslade 3 pelotitas a las canastas permanecía en Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia al ganador del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Todos abrazan a Cuchao en Survivor México 2022.
Cuchao Pérez es eliminado de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa la primera parte del juego por inmunidad en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes emocionados por la recompensa extra de Survivor México 2022.
Nahomi ya es finalista de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un delicioso platillo en Survivor México 2022.
Cinco sobrevivientes por la primera parte de inmunidad Survivor México 2022.
Solamente dos ganadores de la inmunidad Survivor México 2022.
Cardiaco juego de equilibrio y resistencia en Survivor México 2022.
Máxima concentración para conseguir inmunidad en Survivor México 2022.
Julián no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Cyntia y David Ortega ganaron la inmunidad Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al segundo juego por inmunidad Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes se enfrentan por la última inmunidad Survivor México 2022.
Julián reveló que se siente emocionado en Survivor México 2022.
Cuchao dice que su mejor plan es no tener plan en Survivor México 2022.
Kenta dedicó su participación a sus seres queridos fuera de Survivor México 2022.
Tenían que construir una torre de madera en Survivor México 2022.
Evitar que su torre sea destruida en Survivor México 2022.
Intentar destruir las torres de sus oponentes con las pelotitas de Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia al ganador de la segunda inmunidad Survivor México 2022.
Julián ganó inmunidad y se libra de la extinción en Survivor México 2022.
Todo listo para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Cuchao y Kenta se disputaron su permanencia en Survivor México 2022.
Cuatro sobrevivientes observan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Tenían que trasladar 3 diminutas pelotas en Survivor México 2022.
Juego de concentración y paciencia en Survivor México 2022.
El nerviosismo invade a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
El que traslade 3 pelotitas a las canastas permanecía en Survivor México 2022.
“Warrior” anuncia al ganador del duelo de extinción en Survivor México 2022.
Todos abrazan a Cuchao en Survivor México 2022.
Cuchao Pérez es eliminado de Survivor México 2022.

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