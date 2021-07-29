FOTOS: Sobrevivientes lo entregan todo por primera inmunidad Survivor.

Tras la salida de Gary Centeno, Paco Pizaña confesó ante cámaras que se sintió aliviado que él fue el que lo eliminó sin embargo no quedó de acuerdo con la decisión de Fernando Vélez pues pese a la petición de Alejandra Toussaint para que voten por ella, él decidió elegir a Tania Niebla.

Hay fricción en la convivencia del refugio en Survivor México.

Alejandra Toussaint y Paco Pizaña se reunieron y descifraron que hubo muchos votos en contra de Gary Centeno como si fuera traición. Cyntia González y Julio Barraza están satisfechos con el resultado de su estrategia y la salida de Gary.

Quizá te pueda interesar: Traiciones, estrategias y alianzas secretas en Survivor México.

Carlos Guerrero “Warrior” le dio la bienvenida a los sobrevivientes pues están iniciando la semana 17 dentro del reality de supervivencia. Los aguerridos sobrevivientes de Survivor México se enfrentan en el arduo juego por los suministros.

Después de una trepidante competencia entre los diez sobrevivientes, Julio, Paco y Pablo resultaron victoriosos de los suministros semanales de Survivor México.

Quizá te pueda interesar: Tres ganadores, una jugosa recompensa en un arduo circuito Survivor.

Después del triunfo de los tres sobrevivientes, todos contribuyeron para construir el horno de barro donde podrán preparar deliciosos alimentos. Alejandra Toussaint prefirió aislarse de sus compañeros a lo que Fernando Vélez le disgustó su acción y no dudó en cuestionarla.

Adianez Hernández celebró su cumpleaños con collar de inmunidad en Survivor México.

Nuevamente Carlos Guerrero “Warrior” reunió a los sobrevivientes para revelarles que se enfrentarán para convertirse en portadores del collar de inmunidad individual de Survivor México.

Quizá te pueda interesar: Primer collar de inmunidad en recorrido por eliminatorias en Survivor.

Un feroz enfrentamiento entre los sobrevivientes de Survivor México para conocer al portador del collar de inmunidad individual. Los cuatro ganadores de las primeras rondas se enfrentaron en un quinto recorrido en el que Adianez Hernández obtuvo su primer collar de inmunidad individual.

No te pierdas Survivor México sólo por Azteca UNO.