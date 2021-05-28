FOTOS: Trepidantes juegos de destreza y velocidad en Survivor México.

El refugio de la tribu Halcón celebra el triunfo de Jorge Ortín y de Denisha en el juego por la recompensa de Survivor México. Tania Niebla confesó que se siente asombrada de la fuerza descomunal de Jorge.

Valeria Peñaloza, integrante de la tribu Jaguar se sorprendió con la resistencia de Denisha. La tribu Jaguar aplaude el esfuerzo de cada sobreviviente pues fue un aguerrido duelo de fuerza y resistencia.

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Halcones y Jaguares se enfrentaron en un complejo juego de destreza para ganar una refrescante recompensa en Survivor México.

Los sobrevivientes se aferran a conseguir la victoria y después de un arduo duelo de destreza en las tierras de Survivor México, la tribu Halcón consiguió derrotar a la tribu Jaguar en un emocionante match point decisivo por la refrescante ducha.

La tribu Halcón disfrutó de una refrescante ducha en Survivor México tras conseguir su emocionante victoria en un duelo emocionante. La tribu Jaguar evalúa el desempeño que demostraron en el juego y Kristal Silva reveló ante cámaras que no hubo suficiente apoyo para Julio Barraza.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ puso en juego tres suculentas piezas de pollo frito para la tribu ganadora. Los sobrevivientes trabajaron en equipo en un arduo recorrido para conseguir la victoria.

La comunicación, coordinación y precisión fueron fundamentales y la tribu Halcón obtuvo la victoria absoluta y disfrutó de tres piezas de pollo frito acompañado de un poco de refresco frío.

Cyntia González y Adianez Hernández se reunieron para tomar una difícil decisión en Survivor México.

Las capitanas de las tribus de Survivor México fueron llamadas a una reunión extraordinaria para tomar una insólita decisión. Cyntia González se encargó de dar lectura al pergamino que tenía la condición de obtener 3 pizzas o un misterio desconocido.

