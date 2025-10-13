Este es el dorama coreano más bonito, según la inteligencia artificial

La producción de doramas coreanos sigue en auge y arrasa en diversas plataformas de streaming. Este tipo de contenido audiovisual se denomina también K-drama y ha traído consigo muchos títulos exitosos y conmovedores.

Por este motivo, para guiar a los principiantes en el género, se le ha consultado a la inteligencia artificial (IA) de Google cuál es el dorama coreano más bonito para ver. Esta fue la respuesta de Gemini.

¿Cuál es el dorama coreano más bonito según la IA?

Según Gemini, no hay un solo dorama coreano que sea considerado el más bonito, ya que la belleza es subjetiva y depende de los gustos personales. Pero existen varios títulos ampliamente elogiados por su trama, cinematografía, música, actuaciones y la profundidad de sus historias.

Así es como se destaca El duende (Goblin) por su estética visual y cinematográfica única. Esta producción de 2016 ha sido comparada con las de directores como Wes Anderson. El episodio final marcó un 18.68% de audiencia a nivel nacional en Corea del Sur.

Otros doramas coreanos bonitos que destaca la IA

Estas son las producciones coreanas que la IA destaca por sus aspectos estéticos y cinematográficos:

Aterrizaje de emergencia en tu corazón (Crash Landing on You) : elogiado por sus impresionantes paisajes, desde las vistas de Suiza hasta los detalles de la vida en Corea del Norte.

: elogiado por sus impresionantes paisajes, desde las vistas de Suiza hasta los detalles de la vida en Corea del Norte. A lquimia de almas (Alchemy of Souls) : dorama de fantasía con efectos especiales impresionantes, vestuario detallado y hermosos escenarios.

: dorama de fantasía con efectos especiales impresionantes, vestuario detallado y hermosos escenarios. Hotel del Luna: conocido por su estética fantástica, así como por los cambios de vestuario de su protagonista.

Por historia romántica y profundidad emocional

Está bien no estar bien (It’s Okay to Not Be Okay) : romance que aborda la salud mental con una narrativa profunda y visualmente impactante, mezclando fantasía y realidad.

: romance que aborda la salud mental con una narrativa profunda y visualmente impactante, mezclando fantasía y realidad. Mi adorable demonio (My Demon) : romance con un toque de fantasía que ganó mucha popularidad por su cautivadora historia.

: romance con un toque de fantasía que ganó mucha popularidad por su cautivadora historia. Aquel verano (Our Beloved Summer): dorama coreano