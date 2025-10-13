¿Quién es el integrante de BTS más guapo según la inteligencia artificial?

Existen varias bandas musicales compuestas solo por hombres. Una de las más exitosas de la última década es BTS. Este grupo coreano de 7 integrantes ha triunfado en el mundo de la música y se ha ganado varios premios importantes como los Billboard.

Si bien todos los integrantes, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, han ganado su fama de guapos, exitosos y talentosos, lo cierto es que la inteligencia artificial (IA) de Google ha dado su veredicto sobre quién es el más apuesto o atractivo.

¿Quién es el integrante de BTS más guapo según la IA?

Según lo indicado por la IA de Google (Gemini), la belleza es subjetiva. Esto significa que la opinión sobre cuál de los integrantes de la banda es el más apuesto puede variar según los gustos personales. Sin embargo, V (Kim Taehyung) es el miembro que suele ser mencionado con frecuencia en encuestas y publicaciones vinculadas con la belleza.

V ha ganado varias encuestas a nivel mundial que lo nombran como el “hombre más guapo del mundo”. Una de ellas es la de Nubia Magazine en 2024. Pero su atractivo principal reside en sus rasgos expresivos y su personalidad con un carisma que trasciende las barreras culturales.

¿Otros integrantes de BTS más guapos según la IA?

Jin (Kim Seokjin)

Jin es conocido por ser el “visual” oficial del grupo: este término se utiliza en el K-pop para designar al miembro considerado más atractivo. El mismo artista se autoproclamó como “Worldwide Handsome” (Guapo a nivel mundial) y sus fans lo recibieron con cariño. Su belleza se alinea con los estándares de belleza coreanos.

Jungkook (Jeon Jungkook)

El cantante se posicionó en 2023 como uno de los hombres más guapos del mundo de las principales encuestas de firmas vinculadas con la moda, las tendencias y la belleza. Su atractivo ha sido reconocido a nivel mundial y su talento es muy apreciado por muchos fans.