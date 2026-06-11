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De Belinda a Maná: los artistas que van a cantar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en el Estadio Ciudad de México

La justa veraniega llegó. Conoce a los artistas encargados de amenizar la ceremonia de inauguración para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en el Estadio Ciudad de México.

FIFA World Cup 2026 Countdown Concerts - Mexico City
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 10: Belinda performs at the FIFA World Cup 2026 Countdown Concert at Auditorio Nacional on June 10, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Claudia Rosel - FIFA/FIFA via Getty Images)|Claudia Rosel - FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Al fin! El momento que todos los amantes del fútbol - y el deporte en general - esperan cada cuatro años, finalmente llegó. Este 11 de junio, el Estadio de la Ciudad de México se viste de tricolor para la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, misma que contará con la participación de emblemáticas figuras de la música mexicana, como Belinda, Alejandro Fernández y Maná, así como otros artistas de gran impacto en la música latina, como Danny Ocean y J Balvin.

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¿Qué artistas cantarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México? Lista completa

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ contará con un elenco de primer nivel, enfocado a resaltar la cultura latina con un acto sin precedentes. Los artistas confirmados para actuar en la inauguración en el Estadio Ciudad de México son:

  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Maná
  • Tyla

Según adelantó Fher, de Maná, la ceremonia será un evento completamente "alucinante" que rendirá homenaje a la cultura mexicana: "Estamos muy ilusionados, hacía mucho tiempo que yo no sentía esta emoción (...) La inauguración en sí es un evento alucinante, me lo explicaron. Muy mexicano, muy hacia la cultura mexicana prehispánica. Eso está de lujo", aseguró.

¿A qué hora es la inauguración?

La ceremonia de inauguración dará inicio en punto de las 11:00 a.m. (hora del centro de México) y se espera que tenga una duración aproximada de una hora; mientras que el partido inaugural, entre México y Sudáfrica, comenzará hasta la 1:00 p.m.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ contará con tres inauguraciones diferentes

Dado que esta justa veraniega se jugará en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá; el torneo contará con tres inauguraciones diferentes. La ceremonia de México se celebrará el 11 de junio, mientras que la de Estados Unidos y Canadá se llevarán a cabo el día 12 y contarán con estrellas como Katy Perry, LISA, Future, Anitta y Rema; así como Michael Bublé, Alessia Cara, Alanis Morissette, Jessie Reyez y William Prince, respectivamente.

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