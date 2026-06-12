¿Quién es Cho Gue-sung?; “el futbolista más guapo de Corea del Sur” que jugará hoy 11 de junio en el Corea del Sur vs. Chequia del Mundial 2026

Cho Gue-sung es parte de la Selección de Corea del Sur, misma que actualmente se encuentra en tierras aztecas para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Chequia. Sin embargo, el jugador de fútbol ha robado los reflectores no solo en la cancha sino en todas las redes sociales debido a que es considerado uno de los rostros más atractivos, pero ¿quién es? Bueno, aquí te lo contamos.

¿Quién es Cho Gue Sung? El futbolista que debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cho Gue-sung es uno de los futbolistas surcoreanos más destacados a nivel profesional, con tan solo 28 años de edad ya es parte del F. C. Midtjylland de la Superliga de Dinamarca. Inició su carrera siendo mediocampista en la academia del FC Anyang, posteriormente tomó la posición de delantero, esto luego de que su entrenador considerara que debía explotar todo su potencial. Por otro lado, formó parte del equipo Jeonbuk Hyundai Motors y poco después se integró al Midtjylland danés. Su primer mundial lo jugó en 2022; en Qatar, en dónde logró algo completamente histórico; se consolidó como el primer jugador en en marcar dos goles (lo que también se llama “doblete”) de cabeza en un mundial. Incluso su nombre resaltó debido a que fue parte de los tres jugadores que más rápido lo han hecho.

Hoy, 11 de junio, jugará su segundo mundial ya que debutará como parte de la Selección de Corea del Sur en donde se enfrentará contra Chequia en el Estadio Guadalajara, uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cho Gue-sung tiene novia?

La estrella de fútbol mantiene su vida muy privada por lo que esta información se desconoce aunque han existido rumores en donde lo han vinculado amorosamente con la modelo Ji Min-joo así como con Kim Ha-yeon. Actualmente el futbolista no ha hecho oficial ninguna relación sentimental.

¿Cho Gue-sung tiene hijos?

No, hasta el momento el destacado deportista no tiene hijos e incluso ha hecho declaraciones públicas en las que menciona que se encuentra enfocado en su carrera deportiva ya que esta es mu máxima prioridad.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Dónde y a qué hora ver el partido Corea del Sur vs. Chequia

La fiebre mundialista ya inició, es por eso que no te puedes perder el partido entre Corea del Sur y Chequia, el cual se llevará a cabo este 11 de junio en punto de las 20: 00 hrs (Hora Centro de la Ciudad de México). Lo podrás disfrutar a través de la señal televisiva de Azteca 7.