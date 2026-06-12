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El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, HOY viernes 12 de junio

Esto es lo que debes saber sobre los partidos gratis que Azteca 7 transmitirá hoy, viernes 12 de junio, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

link partidos gratis Copa Mundial de la FIFA 2026 azteca 7
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Ya arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el amor por el futbol se contagia en todo el mundo. Este viernes 12 de junio se lleva a cabo el primer partido en Estados Unidos y Azteca 7 lo transmitirá completamente gratis. Aquí te compartiremos el link libre y gratis para ver el juego de hoy.

Este es el link donde puedes ver el partido completamente gratis con Azteca 7.

Recuerda que por la señal de Azteca 7 y sus plataformas digitales se transmitirán sin costo 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y hoy tendrá lugar uno de ellos.

Dónde ver gratis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy, viernes 12 de junio

En este segundo día de actividades oficiales dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se realizará el esperado encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.

Antes del partido de futbol, tendrá lugar la ceremonia de inauguración por parte de Estados Unidos. Por la señal de Azteca 7, su sitio web oficial y la app TV Azteca En Vivo, podrás disfrutar también el show que el mundo está esperando, luego de que México pusiera el ejemplo con artistas como Shakira, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y J Balvin.

Quiénes se presentarán en la inauguración de Estados Unidos

A las 5:30 P.M., hora de la Ciudad de México, podrás disfrutar la transmisión desde el sitio web oficial de Azteca Deportes; por la señal de Azteca 7 la transmisión iniciará a las 6:30 P.M.

En la ceremonia de inauguración de Estados Unidos, que promete ser espectacular, se presentarán artistas como Katy Perry, Lisa, Future, Rema, la brasileña Anitta y Tyla. Esta última, originaria de Sudáfrica, cantó el himno de su país de origen el 11 de junio antes del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esta será la última ceremonia de inauguración por parte de los países anfitriones, luego de que Canadá tuviera la propia este mismo viernes 12 de junio cerca del mediodía.