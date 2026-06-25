LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Chequia vs. México: ¿Quién es Patrik Schick, el futbolista más guapo de República Checa en el Mundial 2026?

Chequia busca su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante México, de la mano de Patrik Schick, el futbolista más guapo de su escuadra.

Patrik Schick, el futbolista más guapo de República Checa en el Mundial 2026
Conoce a Patrik Schick, uno de los futbolistas más guapo de República Checa | Crédito: Instagram (@p_schicky)

Escrito por: Daniela Arvizu

¡La fiebre mundialista continúa! Este miércoles 25 de junio, se juega el Chequia vs. México de la jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro arranca en punto de las 7:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México. Entre las figuras a seguir, destaca Patrik Schick. El delantero del Bayer Leverkusen es una de las principales estrellas de la selección checa, famoso por su gran habilidad en el campo, además de ser uno de los más atractivos de la escuadra. Aquí te contamos quién es a detalle: edad, esposa y más.

También te puede interesar: ⁠Azteca 7 transmitirá GRATIS el Chequia vs. México, partido del Mundial 2026, fecha y hora EXACTA para verlo gratis y en vivo

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quién es Patrik Schick, el futbolista más guapo de República Checa?

Nacido en Praga el 24 de enero de 1996, Patrik es una de las estrellas más grandes del fútbol europeo. Actualmente tiene 30 años. A lo largo de su carrera en la industria del balompié ha marcado un total de 26 goles con la Selección de Chequia. ¿Será que esta noche sus estadísticas se incrementan? En total, su trayectoria suma 165 goles oficiales en 403 partidos disputados en clubes. En la Eurocopa de 2020, compartió el liderato de goleo con Cristiano Ronaldo.

¿Quién es la esposa de Patrik Schick?

Patrik Schick está casado con Hana Běhounkova, ahora Hana Schick. La pareja unió lazos matrimoniales en julio de 2020 en el Castillo Bon Repos, cerca de Praga. Este lugar destaca por su increíble arquitectura del siglo XVIII y su hermosa ubicación en medio del bosque, por lo que todo apunta a que se trató de una boda digna de un cuento de hadas.

¿Cuántos hijos tienen Patrik Schick y Hana Schick?

Actualmente, Patrik y Hana Schick comparten dos pequeños hijos: Victoria, quien llegó a sus vidas en octubre de 2020, tan sólo unos meses después de la boda; y Nico, quien nació en octubre de 2021. La feliz familia de cuatro reside en Alemania, pues Patrik se desempeña como delantero del Bayern Leverkusen en la Bundesliga.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo