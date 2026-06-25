Chequia vs. México: ¿Quién es Patrik Schick, el futbolista más guapo de República Checa en el Mundial 2026?

¡La fiebre mundialista continúa! Este miércoles 25 de junio, se juega el Chequia vs. México de la jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro arranca en punto de las 7:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México. Entre las figuras a seguir, destaca Patrik Schick. El delantero del Bayer Leverkusen es una de las principales estrellas de la selección checa, famoso por su gran habilidad en el campo, además de ser uno de los más atractivos de la escuadra. Aquí te contamos quién es a detalle: edad, esposa y más.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quién es Patrik Schick, el futbolista más guapo de República Checa?

Nacido en Praga el 24 de enero de 1996, Patrik es una de las estrellas más grandes del fútbol europeo. Actualmente tiene 30 años. A lo largo de su carrera en la industria del balompié ha marcado un total de 26 goles con la Selección de Chequia. ¿Será que esta noche sus estadísticas se incrementan? En total, su trayectoria suma 165 goles oficiales en 403 partidos disputados en clubes. En la Eurocopa de 2020, compartió el liderato de goleo con Cristiano Ronaldo.

¿Quién es la esposa de Patrik Schick?

Patrik Schick está casado con Hana Běhounkova, ahora Hana Schick. La pareja unió lazos matrimoniales en julio de 2020 en el Castillo Bon Repos, cerca de Praga. Este lugar destaca por su increíble arquitectura del siglo XVIII y su hermosa ubicación en medio del bosque, por lo que todo apunta a que se trató de una boda digna de un cuento de hadas.

¿Cuántos hijos tienen Patrik Schick y Hana Schick?

Actualmente, Patrik y Hana Schick comparten dos pequeños hijos: Victoria, quien llegó a sus vidas en octubre de 2020, tan sólo unos meses después de la boda; y Nico, quien nació en octubre de 2021. La feliz familia de cuatro reside en Alemania, pues Patrik se desempeña como delantero del Bayern Leverkusen en la Bundesliga.