FOTOS: Concentración, equilibrio y control en Survivor México.

Tras la salida de Natalia Alcocer, la tribu Jaguar asegura que fue un golpe muy fuerte para la tribu Halcón y aprovecharán que tienen los ánimos decaídos para ganarles los suministros de Survivor México. La tribu Halcón se reunió y Adianez Hernández confesó ante cámaras que extrañará a Natalia Alcocer.

Sargento Rap intervino entre Alejandra Toussaint y Cyntia González para resolver sus diferencias en Survivor México.

La tribu Jaguar se unió para organizar su refugio, Sargento Rap aprovechó la situación para aclarar la situación entre Alejandra Toussaint y Cyntia González. Cyntia reclamó y confesó que no tolera a Alejandra así que pide respeto por su decisión de no mantener contacto con ella.

Quizá te pueda interesar: Sargento Rap intervino entre Alejandra y Cyntia en Survivor México.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ pone en juego los suministros de Survivor México, una papa para cada sobreviviente, un kilogramo de frijoles, un kilogramo de arroz, un poco de aceite y harina. Jaguares y Halcones desean los suministros para recargar energía.

Un trepidante juego por equipos para conseguir los suministros, la tribu Halcón logró remontar el marcador y obtuvo los suministros después de mucho tiempo de no haberlos conseguido.

Quizá te pueda interesar: Survivor México pone los suministros en un juego de coordinación.

Halcones más unidos que nunca después de su triunfo en los juegos de Survivor México.

La tribu Halcón celebra su triunfo mientras que la tribu Jaguar reflexiona lo que fallaron, ambas tribus tienen duda con el mensaje que Carlos Guerrero ‘Warrior’ tiene para los sobrevivientes.

Halcones y Jaguares nuevamente se reúnen para enfrentarse en el juego de la recompensa de Survivor México. Un delicioso Cheese Cake y un café para la tribu ganadora, el juego consistió en mantener el equilibrio para llevar las esferas a las canastas.

Quizá te pueda interesar: Balance y destreza por suculenta recompensa en Survivor México.

Después de una ardua batalla entre Halcones y Jaguares, la tribu Halcón logró derrotar a los Jaguares y disfrutaron de una deliciosa rebanada de Cheesecake con un café. Ambas tribus están a la espera del importante anuncio que Carlos Guerrero ‘Warrior’ tiene preparado y que cambiará el rumbo de Survivor México.

