High School! Kimengumi tendrá remake animado por su 45 aniversario: cuándo y dónde verlo

High School! Kimengumi es una de las series de manga japonés más exitosas y fue creada en 1980. Esta obra de Motoei Shinzawa tuvo su adaptación al anime con una serie de televisión que se emitió desde octubre de 1985 hasta septiembre de 1987.

Pero, además, el manga tuvo una adaptación cinematográfica que se estrenó en julio de 1986 y un manga secuela titulado Flash! Funny-face Club. Este último se publicó de 2001 a 2005. El éxito de esta historia fue tal que se filtró que volverá con un remake por su 45 aniversario.

¿Cuándo y dónde ver el remake de High School! Kimengumi?

Según la cuenta especializada SugoiLite, el manga de comedia High School! Kimengumi tendrá un remake en formato anime para conmemorar el 45 aniversario de su serialización original. Su tono absurdo y humor paródico volverá para la alegría de los fans.

Si bien no hay detalles certeros de tal remake, se ha revelado que el proyecto podría ser presentado de manera oficial el día viernes 17 de octubre. El anuncio estaría a cargo de la televisora Fuji Television y lo realizaría en su bloque de programación de Noitamina.

Motoei Shinzawa's 80s Gag Manga "HIGH SCHOOL! KIMENGUMI" has an ANIME REMAKE in the work to celebrate 45th Anniversary of the serialization. pic.twitter.com/df0rKo5PaT — Sugoi LITE (@SugoiLITE) October 13, 2025

¿De que se trata el manga japonés High School! Kimengumi?

High School! Kimengumi es una crónica episódica de las aventuras de un grupo de jóvenes de secundaria (y posteriormente de preparatoria) que forman un club conocido como “Kimengumi”. Todos los nombres de los personajes de la serie son juegos de palabras despectivos y graciosos. Por ejemplo, “Uru Chie” es la forma coloquial de “urusai”, que significa “desagradable” o “molesto”.

Este manga japonés formó parte de la vida cotidiana de varias generaciones que amaron el tono por demás humorístico de la obra y se identificaron con algunas situaciones que protagonizan los jóvenes “inadaptados” del club Kimengumi.