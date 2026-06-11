FIFA Fan Fest 2026: HORA EXACTA de apertura y cómo ingresar para ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, donde cantará Shakira, Belinda, J Balvin y más…

¡Es hoy, es hoy! A partir de este jueves, 11 de junio, la afición podrá ingresar al FIFA Fan Fest de la Ciudad de México, ubicado en el Centro Histórico de la capital. Aquí te compartimos todo lo que debes saber para ingresar y ver la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde cantarán celebridades como Shakira, Belinda, J Balvin y Alejandro Fernández, entre otros. Conoce la hora de apertura y cómo ingresar al evento.

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¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest 2026?

El FIFA Fan Fest 2026 del Zócalo de la Ciudad de México abre sus puertas en punto de las 10:00 a.m. (hora del centro de México). Debido a que hoy es la inauguración de la justa veraniega, se espera una afluencia considerable de aficionados, por lo que te recomendamos llegar con tiempo. Recuerda que la inauguración arranca en punto de las 11:30 a.m.

Según información oficial, el FIFA Fan Fest tiene capacidad para albergar a cerca de 55 mil personas. Además de la transmisión de partidos, también podrás encontrar diversas actividades, como conciertos, stands de gastronomía local e internacional, zonas de juegos y activaciones de marcas. También podrás adquirir artículos oficiales de la FIFA Store. La entrada es gratuita y la hora de cierre es a las 10:30 p.m. El Fan FIFA Fan Fest permanecerá abierto hasta el 19 de julio.

¿Cómo ingresar al FIFA Fan Fest 2026 para ver la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los accesos habilitados para ingresar al FIFA Fan Fest 2026 están instalados en la Plaza de la Constitución. Los puntos para entrar son en 20 de noviembre y Pino Suárez.

¿Cómo llegar al FIFA Fan Fest 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México?

Debido a la afluencia y la ubicación del evento, lo más recomendable es llegar en transporte público. Ya sea metro o metrobús. Aquí te compartimos las mejores rutas:



Metro: Línea Azul (2). Las estaciones más cercanas son Allende, Bellas Artes o Pino Suárez. Al descender en cualquiera de ellas, deberás caminar aproximadamente entre 5 y 10 minutos.

Línea Azul (2). Las estaciones más cercanas son Allende, Bellas Artes o Pino Suárez. Al descender en cualquiera de ellas, deberás caminar aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Metrobús: Línea Ruta Sur (4). Las estaciones más cercanas son Isabel la Católica y República de Argentina. Ambas están a una distancia aproximada de 3 o 4 calles de los puntos de acceso.

Aquí te compartimos la ubicación exacta: