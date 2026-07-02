Portugal vs. Croacia: Hora EXACTA de inicio del partido del Mundial 2026 para ver en Estados Unidos

El encuentro entre Portugal y Croacia está a la vuelta de la esquina y con él, la emoción futbolera se mantiene al límite. No obstante, si no quieres perderte nada de la contienda, y piensas seguir el encuentro desde los Estados Unidos o México, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora ver el partido entre Portugal y Croacia desde los Estados Unidos?

El encuentro de Portugal y Croacia definirá a la selección que avance dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y esté un paso más cerca de la gran final del torneo deportivo más importante del mundo, y si tienes dudas de cómo y cuándo ver la contienda, aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada del partido.

Croacia y Portugal se enfrentarán en un encuentro decisivo de los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️; se jugará hoy 2 de julio del 2026, en punto de las 19:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos. No te pierdas nada del partido y sigue las siguientes recomendaciones.

El encuentro entre Portugal y Croacia se llevará a cabo en punto de las 7 de la noche, horario del Este de los Estados Unidos, dentro del Estadio de Toronto.



Para el horario del centro: Chicago, Houston o Dallas, el horario será a las 18:00 horas.

Para el horario de la montaña: Denver o Phoenix, el juego comenzará en punto de las 17:00 horas.

Para el tiempo del Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas o Seattle, el partido se jugará a las 16:00 horas.

Para el caso de México, es importante tomar en cuenta que el juego se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

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