Portugal vs. Croacia: Hora EXACTA de inicio del partido del Mundial 2026 para ver en Estados Unidos
Dos potencias europeas se enfrentan en un partido clave del Mundial 2026 que promete grandes emociones.
El encuentro entre Portugal y Croacia está a la vuelta de la esquina y con él, la emoción futbolera se mantiene al límite. No obstante, si no quieres perderte nada de la contienda, y piensas seguir el encuentro desde los Estados Unidos o México, aquí te contamos todo lo que debes saber.
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¿A qué hora ver el partido entre Portugal y Croacia desde los Estados Unidos?
El encuentro de Portugal y Croacia definirá a la selección que avance dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y esté un paso más cerca de la gran final del torneo deportivo más importante del mundo, y si tienes dudas de cómo y cuándo ver la contienda, aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada del partido.
Croacia y Portugal se enfrentarán en un encuentro decisivo de los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️; se jugará hoy 2 de julio del 2026, en punto de las 19:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos. No te pierdas nada del partido y sigue las siguientes recomendaciones.
El encuentro entre Portugal y Croacia se llevará a cabo en punto de las 7 de la noche, horario del Este de los Estados Unidos, dentro del Estadio de Toronto.
- Para el horario del centro: Chicago, Houston o Dallas, el horario será a las 18:00 horas.
- Para el horario de la montaña: Denver o Phoenix, el juego comenzará en punto de las 17:00 horas.
- Para el tiempo del Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas o Seattle, el partido se jugará a las 16:00 horas.
Para el caso de México, es importante tomar en cuenta que el juego se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.
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