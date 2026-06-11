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Alejandro Fernández emociona tras cantar el Himno Nacional en el Mundial 2026 con mensaje a Vicente Fernández: “Nací con dos bendiciones, ser mexicano y ser Fernández”

Alejandro Fernández expresa lo orgulloso que está de ser mexicano pero sobre todo de ser un Fdernaández, sus plabras han tocado los corazones de sus fans.

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|gettyimages

Escrito por: Dulce Olvera

El cantante de regional mexicano Alejandro Fernández fue uno de los protagonistas durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México, donde su interpretación del Himno Nacional previo al encuentro entre México y Sudáfrica conmovió a miles de aficionados, tras su aparición el cantante sorprendió por las emotivas palabras que dedicó tanto al país como a su papá Vicente Fernández

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Vestido con un elegante traje de charro en color negro y detalles dorados, “El Potrillo” apareció en el centro del estadio interpretando el Himno mexicano lleno de orgullo, tradición y sentimiento ante un recinto repleto y millones de espectadores al rededor del mundo. Su presencia no solo representó a la música mexicana, sino también a una de las dinastías artísticas más importantes del país, ya que, al estar plantado en este escenario se recordó a su inolvidable padre el también cantante Don Vicente Fernández, quien más tarde fue recordado por su propio hijo con unas emoticones palabras.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Alejandro Fernández le dedicó a México a su papá?

Minutos después de su participación de este 11 de junio 2026 en el Estadio Ciudad de México, Alejandro Fernández colgó una serie de mensajes mediante sus redes sociales para expresar el sentimiento que le generó este momento que ya ha quedado marcado como histórico.

En sus propias palabras el intérprete expresó la emoción que experimento al representar a México en un evento de talla internacional y aseguró que siempre ha considerado una bendición “nacer mexicano y nacer Fernández”

He tenido la fortuna de recorrer el mundo, de cantar en escenarios que alguna vez parecían imposibles y de llevar nuestra música a lugares con los que solo soñaba cuando era niño pero hay momentos que llegan para recordar de dónde vienes, escribió Fernández.

Asimismo, el mexicano recordó cómo el futbol formó parte de su infancia y confesó que pocas veces había sentido tantos nervios durante una presentación: “crecí con el futbol en casa, con las rivalidades de siempre, con las tardes frente a la televisión y con esa pasión que nos une a todos cuando de trata de México. Y aunque llevo toda una vida sobre los escenarios, pocas veces me había sentido tan nervioso.

Asimismo, Alejandro conmovió a sus seguidores al dedicarle unas palabras a su papá, Vicente Fedrnández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, a la edad de 81 años, en el mensaje sus palabras se inclinaron a señalar que deseaba que se sintiera orgullo y le agradeció por permitirle vivir este momento: “Gracias por permitirme vivir esto. Y también un beso hasta el cielo”, escribió.

Finalmente en sus historias de Instagram, colgó una fotografía donde se le ve en el estadio y donde escribió: “Gcs viejón, salió como me enseñaste y estoy seguro que desde arriba lo gozaste como yo”, una declaración que tocó el corazón de miles de seguidores.

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|Captura de pantalla: Instagram alexoficial

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