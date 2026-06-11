Alejandro Fernández DESLUMBRA con su traje de charro al cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026
Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el Himno Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante su actuación, El Potrillo lució un impresionante traje de charro.
¡Alejandro Fernández pone el nombre de México en alto! “El Potrillo” fue el encargado de interpretar el Himno Nacional mexicano durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien su interpretación y rango vocal llenaron de orgullo a más de uno - además de ponernos la piel chinita - sin duda, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su impresionante traje de charro.
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El impresionante traje de Alejandro Fernández en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El artista se apoderó de la cancha del Estadio Ciudad de México con un impresionante traje de charro en color negro. El sombrero destacó por tener bordada su inicial al centro, en color dorado, al igual que decenas de flores al rededor.
Cabe mencionar que, previo a su presentación en el Estadio Ciudad de México, Alejandro Fernández mencionó estar bastante nervioso, pero preparado. Sin embargo, su vasta experiencia en la industria no ha sido en vano, pues “El Potrillo” ofreció una actuación emotiva e impresionante, que llenó de orgullo a cada mexicano.
Los mejores momentos de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
En punto de las 11:450 a.m. (hora del centro de México) el mundo entero se detuvo para apreciar la inauguración del torneo más importante del fútbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El acto inaugural contó con impresionantes actos musicales.
Por su lado, Andrea Bocelli y EJAE (KPop Demon Hunters) interpretaron el himno oficial del torneo: “DNA”, mientras que artistas como Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, Burna Boy y Shakira ofrecieron increíbles actuaciones de sus canciones originales para el torneo, incluidos éxitos como “Dai Dai”, “Por Ella” y “Partidazo”. J Balvin, Maná y Lila Downs también fueron partícipes de este evento sin precedentes.
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