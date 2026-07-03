OFICIAL: Azteca 7 transmitirá Argentina vs. Cabo Verde, partido del Mundial 2026 y así podrás verlo GRATIS y EN VIVO
Los aficionados podrán seguir este atractivo encuentro del Mundial 2026 sin costo a través de la señal de Azteca 7.
Argentina se enfrentará a Cabo Verde dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, si quieres disfrutar del encuentro en directo, toma en cuenta que Azteca 7 transmitirá el partido totalmente GRATIS por su señal abierta y digital. Además, Azteca 7 contará con toda la cobertura mundialista desde todas nuestras redes sociales oficiales.
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El partido de Argentina y Cabo Verde corresponde a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y se presenta como uno de los más esperados de la contienda, pues la gran sorpresa de Cabo Verde disputará su permanencia dentro de la contienda y podrás seguir el partido completo por la señal abierta de TV Azteca.
- El encuentro entre la Selección de Cabo Verde y Argentina se llevará a cabo el próximo 3 de julio del 2026.
- Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- De acuerdo con lo señalado por el calendario de la FIFA, el encuentro se llevará a cabo dentro del Hard Rock Stadium de Miami.
¿Cómo, cuándo y por dónde ver el partido entre Argentina y Cabo Verde?
Para el caso de México, la transmisión GRATUITA del partido podrás disfrutarla a partir de las 16:00 horas por la transmisión abierta de Azteca 7 y por todas nuestras emisiones digitales.
En el caso de Argentina, la transmisión comenzará en punto de las 19:00 horas.
Los fanáticos de los Estados Unidos, la transmisión comenzará en punto de las 18:00 horas.
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