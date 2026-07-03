OFICIAL: Azteca 7 transmitirá Argentina vs. Cabo Verde, partido del Mundial 2026 y así podrás verlo GRATIS y EN VIVO

Argentina se enfrentará a Cabo Verde dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, si quieres disfrutar del encuentro en directo, toma en cuenta que Azteca 7 transmitirá el partido totalmente GRATIS por su señal abierta y digital. Además, Azteca 7 contará con toda la cobertura mundialista desde todas nuestras redes sociales oficiales.

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El partido de Argentina y Cabo Verde corresponde a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y se presenta como uno de los más esperados de la contienda, pues la gran sorpresa de Cabo Verde disputará su permanencia dentro de la contienda y podrás seguir el partido completo por la señal abierta de TV Azteca.



El encuentro entre la Selección de Cabo Verde y Argentina se llevará a cabo el próximo 3 de julio del 2026.

llevará a cabo próximo Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabo enfrentarán final de la Copa Mundial de la De acuerdo con lo señalado por el calendario de la FIFA, el encuentro se llevará a cabo dentro del Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cómo, cuándo y por dónde ver el partido entre Argentina y Cabo Verde?

Para el caso de México, la transmisión GRATUITA del partido podrás disfrutarla a partir de las 16:00 horas por la transmisión abierta de Azteca 7 y por todas nuestras emisiones digitales.

En el caso de Argentina, la transmisión comenzará en punto de las 19:00 horas.

Los fanáticos de los Estados Unidos, la transmisión comenzará en punto de las 18:00 horas.

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