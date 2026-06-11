LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Mexicano asiste a la apertura del Mundial 2026 con su esposa sudafricana luego de conocerse en la Copa del Mundo de 2010

El evento de fútbol más importante en el mundo fue la causa para que dos personas de nacionalidades distintas formaran una familia.

Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ Mexicano asiste con su esposa sudafricana luego de 16 años de haberse conocido.jpg
Mundial 2026: Mexicano asiste con su esposa sudafricana luego de 16 años de haberse conocido|Crédito: Pexels

Escrito por: Yulissa Jacinto

Sin duda alguna el fútbol es un deporte que une a muchas personas, sin embargo se ha viralizado un caso en particular en el que un mexicano asistió a la apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️en el Estadio Ciudad de México junto a su esposa, originaria de Sudáfrica. Esto ha resultado muy curioso para algunos internautas ya que este 11 de junio La Selección Mexicana disputó el primer partido de la Copa del Mundo contra Sudáfrica.

¿Cómo se conoció la pareja que asistió a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

De acuerdo con las declaraciones que los esposos pudieron brindar, ambos se conocieron en la Copa del Mundo 2010 misma que se llevó a cabo en Sudáfrica en donde la inauguración fue en el Estadio Soccer City (FNB Stadium), curiosamente ese 11 de junio de 2010 (fecha en la que el evento deportivo dió inicio) también se disputó un partido entre México y Sudáfrica donde el resultado terminó en un empate uno a uno. Ese día la pareja se conoció y el amor comenzó a surgir entre ambos. Lo más sorprendente de esta historia es que 16 años después ambos siguen juntos ya que contrajeron matrimonio en México en noviembre de 2014 y ahora son padres de dos hijos.

Según las declaraciones de la pareja al periodista deportivo Roger García, actualmente viven en tierras aztecas, específicamente en Torreón, ciudad ubicada en el estado de Coahuila. La emotiva historia de amor ha conmovido a muchos usuarios en redes sociales, mismos que han hecho referencia a que el deporte hizo que una relación se consolidara y avanzara de manera formal.

¿Dónde se puede ver el mundial 2026?

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️los podrás disfrutar a través de la señal televisiva de Azteca 7 o bien, podrás verlos por el sitio web. Es importante que sepas que realizarlo es totalmente gratis además de que podrás disfrutar los encuentros de las selecciones de cada país y de México desde el dispositivo que lo prefieras, ya sea en tu computadora, tableta o celular. Solo tendrás que dar CLICK AQUÍ.

Así fue la llegada de Sudáfrica a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™