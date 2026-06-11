Mexicano asiste a la apertura del Mundial 2026 con su esposa sudafricana luego de conocerse en la Copa del Mundo de 2010

Sin duda alguna el fútbol es un deporte que une a muchas personas, sin embargo se ha viralizado un caso en particular en el que un mexicano asistió a la apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️en el Estadio Ciudad de México junto a su esposa, originaria de Sudáfrica. Esto ha resultado muy curioso para algunos internautas ya que este 11 de junio La Selección Mexicana disputó el primer partido de la Copa del Mundo contra Sudáfrica.

¿Cómo se conoció la pareja que asistió a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

De acuerdo con las declaraciones que los esposos pudieron brindar, ambos se conocieron en la Copa del Mundo 2010 misma que se llevó a cabo en Sudáfrica en donde la inauguración fue en el Estadio Soccer City (FNB Stadium), curiosamente ese 11 de junio de 2010 (fecha en la que el evento deportivo dió inicio) también se disputó un partido entre México y Sudáfrica donde el resultado terminó en un empate uno a uno. Ese día la pareja se conoció y el amor comenzó a surgir entre ambos. Lo más sorprendente de esta historia es que 16 años después ambos siguen juntos ya que contrajeron matrimonio en México en noviembre de 2014 y ahora son padres de dos hijos.

Según las declaraciones de la pareja al periodista deportivo Roger García, actualmente viven en tierras aztecas, específicamente en Torreón, ciudad ubicada en el estado de Coahuila. La emotiva historia de amor ha conmovido a muchos usuarios en redes sociales, mismos que han hecho referencia a que el deporte hizo que una relación se consolidara y avanzara de manera formal.

¿Dónde se puede ver el mundial 2026?

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️los podrás disfrutar a través de la señal televisiva de Azteca 7 o bien, podrás verlos por el sitio web. Es importante que sepas que realizarlo es totalmente gratis además de que podrás disfrutar los encuentros de las selecciones de cada país y de México desde el dispositivo que lo prefieras, ya sea en tu computadora, tableta o celular. Solo tendrás que dar CLICK AQUÍ.