LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

¿Ahora sí era ella? Reviven discusión sobre la doble de Shakira tras el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Usuarios de redes sociales están volviendo a discutir sobre la supuesta “doble” de Shakira, polémica de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

doble de shakira mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Hace 39 días, en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ surgió una polémica que para muchísimos fans es absurda pero para otros se volvió prácticamente teoría de conspiración: la supuesta doble de Shakira. Ahora, luego de que la colombiana volviera a presentarse en la final, ha resurgido la conversación en redes sociales.

"¿Esta sí es Shakira o es la doble?", "aquí sí estuvo la Shakira original", "siento que la Shakira de la inauguración era una doble" y "definitivamente la de México era una doble", son algunos de los mensajes que pueden leerse en redes sociales como X. "Me cae mal Shakira, queriendo vernos la cara con su doble", dijo alguien más.

La mayor parte de los comentarios y memes que circulan este 19 de julio parecen estar de acuerdo con la teoría de conspiración, pues aseguran que en esta ocasión "sí era Shakira". Entre los principales argumentos se encuentran los movimientos de baile emblemáticos de la cantautora y el hecho de que su rostro estaba al descubierto.

Cómo inició la polémica por la "doble" de Shakira

El 11 de junio, Shakira participó como headliner en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llevada a cabo en la Ciudad de México; ahí interpretó su tema "Dai Dai", en compañía de Burna Boy. Sin embargo, habían pasado solo minutos de su presentación cuando empezaron a surgir comentarios negativos en redes sociales sobre la supuesta "doble de Shakira".

Se dijo que la colombiana había hecho lipsync durante su presentación, que no había hecho sus característicos movimientos de cadera (un sello en toda su trayectoria), que sus rasgos faciales parecían haber cambiado y que su silueta parecía distinta; también hubo quien señaló que se "evitaban" los closeups a Shakira.

Sin embargo, fans de hueso colorado compartieron posteriormente que, efectivamente, se trataba de la intérprete de "Antología". El principal argumento era una pequeña cicatriz que Shakira tiene en la frente y que resulta prácticamente inconfundible para quienes la siguen desde sus inicios.

De esta manera parecía haberse despejado el misterio, hasta que llegó el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tags relacionados
Shakira

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo