¿Ahora sí era ella? Reviven discusión sobre la doble de Shakira tras el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Hace 39 días, en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ surgió una polémica que para muchísimos fans es absurda pero para otros se volvió prácticamente teoría de conspiración: la supuesta doble de Shakira. Ahora, luego de que la colombiana volviera a presentarse en la final, ha resurgido la conversación en redes sociales.

"¿Esta sí es Shakira o es la doble?", "aquí sí estuvo la Shakira original", "siento que la Shakira de la inauguración era una doble" y "definitivamente la de México era una doble", son algunos de los mensajes que pueden leerse en redes sociales como X. "Me cae mal Shakira, queriendo vernos la cara con su doble", dijo alguien más.

Allá sí fue Shakira, aquí nos mandaron a la doble jajajaja — Sofía 🌼 (@1DJobros5SOS) July 19, 2026

La mayor parte de los comentarios y memes que circulan este 19 de julio parecen estar de acuerdo con la teoría de conspiración, pues aseguran que en esta ocasión "sí era Shakira". Entre los principales argumentos se encuentran los movimientos de baile emblemáticos de la cantautora y el hecho de que su rostro estaba al descubierto.

Con lo que me costó soltar lo de la doble de Shakira en la apertura, no viene la Shakira real y lo hace sin lentes y bien meneado esta vez. — Dr. Perez (@princesamonto) July 19, 2026

Cómo inició la polémica por la "doble" de Shakira

Vi la presentación de Shakira ahorita y eso quiere decir que cuando fue la inauguración en México si nos prestaron pero a la doble de Shakira 😔 — 🌙Andy (@Real_Andy_1D) July 19, 2026

El 11 de junio, Shakira participó como headliner en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llevada a cabo en la Ciudad de México; ahí interpretó su tema "Dai Dai", en compañía de Burna Boy. Sin embargo, habían pasado solo minutos de su presentación cuando empezaron a surgir comentarios negativos en redes sociales sobre la supuesta "doble de Shakira".

Se dijo que la colombiana había hecho lipsync durante su presentación, que no había hecho sus característicos movimientos de cadera (un sello en toda su trayectoria), que sus rasgos faciales parecían haber cambiado y que su silueta parecía distinta; también hubo quien señaló que se "evitaban" los closeups a Shakira.

Sin embargo, fans de hueso colorado compartieron posteriormente que, efectivamente, se trataba de la intérprete de "Antología". El principal argumento era una pequeña cicatriz que Shakira tiene en la frente y que resulta prácticamente inconfundible para quienes la siguen desde sus inicios.

De esta manera parecía haberse despejado el misterio, hasta que llegó el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.