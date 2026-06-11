⁠Guía paso a paso para entender TODO lo que sucederá durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Estamos a horas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde México es uno de los grandes anfitriones, por lo que miles de personas tienen puestos sus ojos en el Estadio Ciudad de México pues este 11 de junio 2026 recibirá por tercera ocasión un Mundial, un torneo que es catalogado como el más grande de la historia debido a que en esta edición participarán 48 selecciones.

Sin embargo, lo que ha llamado más la atención es toda la ceremonia inaugural que se llevará a cabo antes del silbatazo inicial del encuentro entre México contra Sudáfrica, debido a que los aficionados de cualquier parte del mundo verán una ceremonia de apertura llena de música, entretenimiento y riqueza cultural, por lo que no debes de perderte la siguiente información y puedas disfrutar cada minuto de este evento que ya es señalado como histórico.

¿Dónde ver la inauguración?

Para iniciar si eres de los muchos mexicanos que no alcanzó un boleto para poder acudir al Estadio Ciudad de México y vivir de cerca la ceremonia de inauguración y el primer partido de este torneo, debes de saber que podrás seguir cada minuto de este evento a través de la transmisión de Azteca 7 de televisión abierta y la cual es totalmente gratis, asimismo, puedes verla mediante la página web de AztecaDeportes.com o la app móvil de TV Azteca En Vivo.

¿A qué hora da inicio la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™?

Debido a la magnitud del evento, la Federación Internacional de Futbol Internacional (FIFA) confirmó que la inauguración se llevará a cabo 90 minutos antes del partido, esto quiere decir que será una hora y media antes, por lo que finalmente queda registrada a las 11:30 am.

¿Cuales son los artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

Como se ha comentado en días anteriores, la ceremonia de inauguración contará con importantes artistas de talla internacional e internacional, sin embargo, la estrella de este evento es sin duda Shakira y Burna Boy, ya que interpretarán por primera vez en vivo “Dai Dai” , la canción oficial de este torneo 2026. Asimismo, se ha dicho que estarán presente Belinda, Los Ángeles Azules, Maná, J Balvin, Lkila Downs, Danny Ocean y sobre todo Alejandro Fernández, el mexicano ha acaparado los titulares debido a que será el encargado de interpretar el Himno Nacional mexicano, a esta gran fiesta también se une la artista Tyla.

¿Quién es Tyla?

Tyla, es una intérprete sudafricana que se ha convertido en una sensación internacional gracias a su estilo musical que mezcla pop, amapiano y afrobeats, de igual modo, se ha consolidado como una de las nuevas estrellas de la música africana y en esta ocasión será parte de la ceremonia donde tendrá un papel especial al interpretar el himno nacional de Sudáfrica.



Participaciones especiales

La FIFA también confirmó la asistencia de la actriz mexicana Salma Hayekya quien destacará como embajadora del torneo durante la ceremonia en México. Asimismo, se reveló una participación conjunta de J Balvin con el cantante Ryan Castro,.