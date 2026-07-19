Estos fueron TODOS los invitados sorpresa que dominaron el show de medio tiempo en el Mundial 2026; de Ronaldinho a los Muppets

El show de medio tiempo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ sorprendió a todos no solo por la participación de los cantantes con sus hits, también por los invitados sorpresa que hubo, logrando presenciar a Ronaldhino hasta a los Muppets, dominando el escenario sin duda.

Noticias Laguna del 19 de julio 2026

Considerando el impacto generado en el publico, te detallaremos quienes fueron esos invitados al escenario, personalidades que pocos esperaban ver en la importante presentación

¿Quiénes estuvieron en el show de medio tiempo?

Recordemos que el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️fue iniciada con Madonna interpretando "Music", quien fue acompañada de Ronaldhino y Ronaldo, dos jugadores emblemáticos de Brasil, quienes se encargaron de dar inicio al enorme concierto.

Después vimos al famoso director de orquesta Gustavo Dudamel, quien además de dominar su orquesta, fue acompañado de la banda de "Los Muppets" conocida como "Electric Mayhem". Mientras que para el show de Coldplay, los invitados sorpresa fueron "La Rana Kermit" y "Miss Piggy"