EJAE, de KPop Demon Hunters, llega a la Ciudad de México, se presentará en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026

Es oficial, una de las estrellas más grandes de la música actualmente se suma a la lista de artistas que serán parte de la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ para deslumbrar con su voz; así es, estamos hablando de la cantante, productora y compositora musical coreano-estadounidense EJAE quién saltó a la fama luego de darle voz a Rumi, el personaje principal de la exitosa película Kpop Demon Hunters, ganadora de un gran número de premios y gran reconocimineto en la industria cinematográfica. La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de la FIFA en su perfil de instagram.

Copa Mundial de la FIFA 2026™️: ¿Qué canción interpretará EJAE en la inauguración del evento?

Hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre el tema musical que la reconocida cantante interpretará, sin embargo, la FIFA dió a conocer a través de sus redes sociales que se ha lanzado el tema musical "DNA" en el cual participa también el tenor italianio Andrea Bocelli, el reconocido DJ francés de música electrónica, house y dance David Guetta y la rapera estadounidense Megan Thee Stallion. La canción tiene actualmente más de 57 mil visualizaciones en YouTube y cuenta con una duración de dos minutos con 56 segundos, tiempo en el que la voz de todos artistas que interpretan la canción pueden escucharse con el estilo musical que los distingue además de que gran parte de la escencia del tema es con beats de música electrónica.

Copa Mundial de la FIFA 2026™️: ¿David Getta y Megan Thee Stallion estarán presentes en la inauguración?

Hasta el momento esta información se desconoce. Sin embargo, la FIFA ha revelado que EJAE así como Andrea Bocelli serán parte de la gran apertura en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, hecho que tiene emocionados a miles de fans. Por otro lado, los artistas que se formarán parte de la gran apertura de este evento serán: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Copa Mundial de la FIFA 2026™️: ¿Dónde ver la apertura y los partidos?

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️así como la gran apertura la podrás disfrutar a través de la señal televisiva de Azteca 7. Por otro lado, los partidos de las selecciones los podrás ver de forma totalmente gratis a través de nuestro sitio web en el dispositivo que desees, solo debes dar click AQUÍ.