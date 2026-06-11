HORA EXACTA y canal de TV abierta para ver el México vs. Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial 2026™

¡La espera ha terminado! Después de cuatro años, el torneo más grande y apasionante del mundo del fútbol está de regreso. Este jueves, 11 de junio, arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un duelo inaugural entre México vs. Sudáfrica en el renovado Estadio Ciudad de México. En Azteca 7 te llevaremos toda la emoción del partido dondequiera que estés con una cobertura especial, para que disfrutes de cada instante del encuentro completamente GRATIS y EN VIVO.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el México vs. Sudáfrica?

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México vs. Sudáfrica, dará inicio en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, podrás sintonizar nuestro canal desde un par de horas antes. A las 11:30 a.m. arrancamos con la transmisión de la ceremonia de inauguración, en la que se presentarán celebridades como Shakira, Belinda y J Balvin, por mencionar algunos. La previa del partido inicia a partir de las 12:30 p.m.

¿Dónde ver el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: México vs. Sudáfrica? Canal de TV

Azteca 7 lleva la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA™ completamente GRATIS y EN VIVO a dondequiera que estés. Solo sintoniza nuestro canal en tu TV abierta y no te pierdas del debut de la Selección Mexicana en la justa veraniega.

México vs. Sudáfrica: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no cuentas con acceso a TV abierta, ¡no te preocupes! También podrás seguir el partido - y la inauguración - gratis y online. Ya sea que visites el sitio web oficial de AztecaDeportes.com o descargues nuestra app móvil TV Azteca En Vivo ¡No hay pretextos para quedarse fuera de la fiesta más grande del fútbol!

Azteca 7 transmitirá los 32 mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En Azteca 7 podrás disfrutar de los 32 mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ GRATIS y EN VIVO. Ya sea que sintonices nuestro canal de TV, ingreses al sitio web de Azteca Deportes o descargues nuestra app móvil.