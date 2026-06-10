⁠Fecha y hora para ver México vs. Sudáfrica, el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 desde Estados Unidos

Ya estamos a nada del evento deportivo (e histórico) que nadie quiere perderse: el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México. Si te encuentras de viaje o resides en nuestro país vecino, a continuación te especificamos a qué hora podrás ver el partido inaugural, México vs Sudáfrica, desde Estados Unidos.

Fecha y hora exacta para ver el México vs. Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde EU

En hora local, el partido inaugural México vs. Sudáfrica inicia el 11 de junio en punto de las 12:30 P.M. Ahora, recordemos que en Estados Unidos existen 4 husos horarios principales en su territorio continental y en algunos hay cambios por el horario de verano; a continuación desglosamos a qué hora podrás verlo desde cada uno.



Hora de Alaska (horario de verano): El partido se podrá ver a las 10:30 A.M. en destinos como las ciudades de Anchorage y Juneau.

Hora del Pacífico (horario de verano): 11:30 A.M., en California, Nevada, Oregon, Washington y los condados occidentales de Idaho.

Hora Estándar de la Montaña (sin horario de verano): 11:30 A.M., en Arizona.

Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 12:30 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming,, la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.

Hora Central (horario de verano): 1:30 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas, Wisconsin, partes orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y oeste de Kentucky.

Hora del Este (horario de verano): 2:30 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.

Dónde ver el partido de México vs. Sudáfrica, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde Estados Unidos podrás ver el partido a través del sitio web oficial de Azteca 7 y la app TV Azteca En Vivo, totalmente gratis.