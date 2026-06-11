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Esta es la MILLONARIA cifra que pudo haber cobrado Shakira por cantar en la Inauguración de la Copa Mundial 2026

Shakira ha lanzado en total 4 canciones para diferentes Mundiales, y ahora durante la inauguración del 2026 se estima que podría ganar esta millonaria cantidad de dinero.

Shakira
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 02: Shakira performs on stage during a massive free show at Copacabana beach on May 02, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)|Buda Mendes/Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene a todos con las expectativas altas, sobre todo después de que se anunciara el gran lineup de artistas que estará presente hoy 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, entre ellas la ya conocida reina de las justas veraniegas: Shakira. La colombiana ha cantado en total 4 canciones oficiales para los mundiales del 2006, 2010, 2014 y claro este 2026, con afamados títulos:

  • Hips Don’t Lie - Bamboo (2006)
  • Waka Waka (2010)
  • La La La (2014)
  • Dai Dai (2026)

Te puede interesar: Sigue GRATIS y EN VIVO la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Y sí, como se anunció ya hace algunos días, Shakira se presentará en la Ceremonia Inaugural de hoy 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, para cantar por primera vez totalmente en vivo 'Dai Dai', acompañada del cantante nigeriano Burna Boy. Y bueno, todos nos estamos preguntando: ¿cuánto es lo que cobró Shakira por presentarse hoy en México?

¿Una millonada? Esto podría ser lo que gane Shakira en la inauguración de hoy

Si bien no existe una cifra oficial, hasta el momento, con la cual se confirme lo que Shakira estaría ganando en el partido inaugural de hoy, sí hay un estimado que dejó a varios con la boca abierta. De acuerdo a varios estudios económicos de la Universidad Área Andina de Colombia, Shakira suele mover entre 2 y 3 millones de dólares por presentación, a eso se le suma el evento de calidad mundial en el que estará hoy, por lo que se estima podría ganar alrededor de 4 millones de dólares.

¿Qué otros artistas estarán en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo a lo confirmado por la misma FIFA, la variedad de artistas que veremos hoy a las 11:30 a.m. es bastante grande, pues además de Shakira contaremos con la presencia de:

  • Belinda
  • Maná
  • J Balvin
  • Andrea Bocelli
  • EJAE
  • Alejandro Fernández
  • Los Ángeles Azules
  • Lila Downs
  • Danny Ocean
  • Tyla

¿Dónde ver la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis?

No olvides que tanto la Ceremonia de Inauguración como el partido entre México vs. Sudáfrica lo puedes ver totalmente gratis y en vivo a través de nuestra transmisión, solo da click aquí, iniciará en punto de las 11:30 a.m., hora del centro de México.

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