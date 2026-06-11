Fecha y hora EXACTA del partido entre Corea del Sur vs. Chequia en Estados Unidos

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y esta noche se vivirá uno de los juegos más esperados por todos, el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, quienes medirán sus fuerzas en un atractivo partido que sin duda marcará el rumbo de alguna de las escuadras.

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Fecha y hora del partido entre Corea del Sur vs. Chequia para ver desde Estados Unidos

Toma en cuenta que el inicio del encuentro entre Corea del Sur vs. Chequia variará de acuerdo con el huso horario de EE.UU. y cada país.

Horario del encuentro de acuerdo con el huso horario de Estados Unidos

Tiempo del Este (ET): 10:00 p.m.

Tiempo del Centro (CT): 9:00 p.m.

Tiempo de la Montaña (MT): 8:00 p.m.

Tiempo del Pacífico (PT): 7:00 p.m.

Horario del encuentro entre Corea del Sur vs. Chequia por ciudad en Estados Unidos

Si quieres tener el horario del partido entre Corea Sur vs. Chequia, este es el horario exacto desglosado por cada ciudad

Costa Este (10:00 p.m. EDT)

Miami -10:00 p.m.

Nueva York - 10:00 p.m.

Washington D. C. - 10:00 p.m.

Atlanta - 10:00 p.m.

Boston - 10:00 p.m.

Central (9:00 p.m. CDT)

Chicago - 9:00 p.m.

Houston - 9:00 p.m.

Dallas - 9:00 p.m.

San Antonio - 9:00 p.m.

Memphis - 9:00 p.m.

Zona de la Montaña (8:00 p.m. MDT/MST)

Denver - 8:00 p.m.

Phoenix - 7:00 p.m. (Arizona no aplica horario de verano).

Salt Lake City - 8:00 p.m.

El Paso - 8:00 p.m.

Oeste (7:00 p.m. PDT)

Los Ángeles - 7:00 p.m.

San Francisco - 7:00 p.m.

Las Vegas - 7:00 p.m.

Seattle - 7:00 p.m.

San Diego - 7:00 p.m.

Otras regiones

Anchorage (Alaska) - 6:00 p.m. ADT

Honolulu (Hawái) - 4:00 p.m. HST

Fecha y hora del partido entre Corea del Sur vs. Chequia para ver desde México

En México, el partido Corea del Sur vs. Chequia de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ se jugará hoy 11 de junio del 2026, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.