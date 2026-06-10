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Del Cielito Lindo a los nuevos himnos: Top 5 canciones para alentar a México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 

Ponle ritmo a la fiesta mundialista con estas canciones que despiertan el orgullo mexicano.

Del Cielito Lindo a los nuevos himnos: Top 5 canciones para alentar a México en el Mundial 2026™ 
Del Cielito Lindo a los nuevos himnos: Top 5 canciones para alentar a México en el Mundial 2026™|Pexels-canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Sin lugar a dudas, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, promete llenar de emoción a millones de aficionados y no cabe duda de que la música prometerá ser parte fundamental de las celebraciones de cada momento. Por ello ahora te contamos sobre 5 canciones mexicanas imperdibles para apoyar a México durante su contienda deportiva. 

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Para nadie es un secreto que México se caracteriza por ser un país lleno de cultura, ambiente y música, y existen canciones que definen a los mexicanos, consagrándose dentro de la memoria colectiva de millones de personas, tanto dentro como fuera del territorio nacional. 

5 canciones que todo fan de México debe conocer para apoyarlo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un solo corazón de Grupo Frontera

Esta canción fue lanzada especialmente para la justa deportiva más importante del año, logrando colocarse como un himno gracias a su ambiente festivo.

Esto es México de Coray

La canción ha alcanzado gran relevancia gracias a su letra apasionada y el ritmo que distingue al género regional mexicano, el cual conecta de manera directa con la pasión que distingue a los mexicanos. 

Cielito lindo del compositor Quirino Mendoza

Consolidada como un himno no oficial, esta es una de las canciones más importantes para los mexicanos, la cual es mundialmente conocida por la pasión con la que los nacionales la entonan a lo largo del mundo. 

México de Timbiriche

Tema icónico del pop mexicano, esta canción celebra con alegría y fiesta lo que significa ser mexicano. Esta canción se ha consolidado como un clásico para representar a México a nivel internacional. 

México Lindo y Querido de Jorge Negrete

Esta es otra canción que se ha vuelto símbolo de la identidad nacional, convirtiéndose en otro himno no oficial de la celebración y la nostalgia. Esta canción es mundialmente reconocida por su fuerte identidad con los nacionales.

Si estás por celebrar a México y no sabes qué canciones usar, ahora ya tienes una idea precisa para crear la playlist perfecta y darle rienda suelta a tus emociones.

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