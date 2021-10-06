FOTOS | Mira qué sucede durante los cortes de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity nos ha regalado grandes momentos en cada programa y en los cortes no es la excepción, nuestros cocineros consentidos son buenos amigos y disfrutan la convivencia en la cocina más famosa de México.

¿Qué hacen los jueces de MasterChef Celebrity en los cortes?

Los Chefs también aprovechan el tiempo libre para conversar, relajarse y hacer contenido exclusivo para las redes sociales de MasterChef. Por su parte, el Chef Herrera mostró su faceta de fotográfo con la bella Rebecca de Alba y las celebridades.

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En el balcón también han sucedido muchas cosas que a veces no se ven en televisión, regularmente aquellos que suben al balcón tratan de apoyar a sus compañeros que tienen el delantal negro, además de animarlos y darles consejos, se emocionan con ellos y muchas veces se preocupan cuando notan que algún platillo no va por buen camino.

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Los famosos cocineros nos han hecho “agua la boca” con los platillos que han preparado en el programa y ni la guapa Rebecca de Alba se ha resistido a probarlos durante los cortes. Lo mismo sucedió con Tony Balardi, pues mientras la cámara “no lo veía” decidió probar el desayuno que preparó Paco Chacón para saber si era mejor que su exquisito pan tostado.

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Mientras llega el momento de la degustación, las celebridades posan para la cámara y muestran los deliciosos platillos que prepararon en los fogones de MasterChef Celebrity. Además comparten tips y recetas con sus compañeros.

Alana y Diego también aprovechan estos momentos para llevarte contenido exclusivo de los Chefs y celebridades, quienes bailan, cantan y hasta cuentan chistes para el público de MasterChef.

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