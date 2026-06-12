Fecha y HORA EXACTA para ver la Ceremonia de Inauguración de Estados Unidos del Mundial 2026, en México y por Azteca 7

Un evento sin precedentes. La noche de este viernes, 12 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrará su tercera ceremonia de inauguración en el Estadio de Los Ángeles de Estados Unidos. El evento contará con la presencia de grandes celebridades a nivel internacional y, como en Aztcea 7 nos gusta consentirte, podrás seguir la transmisión completamente GRATIS y EN VIVO. Aquí te compartimos todos los detalles.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora es la ceremonia de inauguración de Estados Unidos?

La tercera ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ iniciará en punto de las 5:30 p.m. (hora local de Los Ángeles). Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, la transmisión comenzará en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México). Así que pon tu alarma para sintonizar tu televisor a tiempo en Azteca 7.

¿En qué canal pasan la transmisión de la inauguración de USA en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Azteca 7 es el canal del Mundial. No olvides sintonizar tu televisor en punto de las 6:30 p.m. para seguir el minuto a minuto de la TERCERA ceremonia de inauguración de la justa veraniega.

¿Dónde ver la inauguración de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y ONLINE?

Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, ¡no hay problema! Nosotros llevamos la cobertura a dondequiera que estés. La ceremonia de inauguración de Estados Unidos también podrá seguirse EN VIVO y ONLINE por en el sitio web de Azteca 7 y la app móvil de TV Azteca En Vivo. No hay pretexto para perderte de lo que apunta a ser un espectáculo sin precedentes.

¿Quién cantará en la inauguración de USA? Lista de artistas

Al igual que en México y Canadá, la ceremonia de inauguración del país de las Barras y las Estrellas contará con grandes celebridades. Entre los artistas confirmados para cantar este 12 de junio se encuentran: Katy Perry, LISA de BLACKPINK, Anitta, Future, Rema y Tyla, mientras que el dúo de country, Dan + Shay interpretará el himno nacional previo al Estados Unidos vs. Paraguay, que también podrás seguir EN VIVO y GRATIS por Azteca 7. El partido arranca en punto de las 7:00 p.m.