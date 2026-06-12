Fecha y HORA EXACTA para ver la Ceremonia de Inauguración de Estados Unidos del Mundial 2026, en México y por Azteca 7
No te pierdas la ceremonia de inauguración de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sigue el show EN VIVO por Azteca 7. Esta es la hora exacta de transmisión.
Un evento sin precedentes. La noche de este viernes, 12 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrará su tercera ceremonia de inauguración en el Estadio de Los Ángeles de Estados Unidos. El evento contará con la presencia de grandes celebridades a nivel internacional y, como en Aztcea 7 nos gusta consentirte, podrás seguir la transmisión completamente GRATIS y EN VIVO. Aquí te compartimos todos los detalles.
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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora es la ceremonia de inauguración de Estados Unidos?
La tercera ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ iniciará en punto de las 5:30 p.m. (hora local de Los Ángeles). Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, la transmisión comenzará en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México). Así que pon tu alarma para sintonizar tu televisor a tiempo en Azteca 7.
¿En qué canal pasan la transmisión de la inauguración de USA en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
Azteca 7 es el canal del Mundial. No olvides sintonizar tu televisor en punto de las 6:30 p.m. para seguir el minuto a minuto de la TERCERA ceremonia de inauguración de la justa veraniega.
¿Dónde ver la inauguración de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y ONLINE?
Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, ¡no hay problema! Nosotros llevamos la cobertura a dondequiera que estés. La ceremonia de inauguración de Estados Unidos también podrá seguirse EN VIVO y ONLINE por en el sitio web de Azteca 7 y la app móvil de TV Azteca En Vivo. No hay pretexto para perderte de lo que apunta a ser un espectáculo sin precedentes.
¿Quién cantará en la inauguración de USA? Lista de artistas
Al igual que en México y Canadá, la ceremonia de inauguración del país de las Barras y las Estrellas contará con grandes celebridades. Entre los artistas confirmados para cantar este 12 de junio se encuentran: Katy Perry, LISA de BLACKPINK, Anitta, Future, Rema y Tyla, mientras que el dúo de country, Dan + Shay interpretará el himno nacional previo al Estados Unidos vs. Paraguay, que también podrás seguir EN VIVO y GRATIS por Azteca 7. El partido arranca en punto de las 7:00 p.m.
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vive dondequiera estés: así podrás ver 32 partidos GRATIS y EN VIVO