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Shakira DESLUMBRA con su look en la inauguración del Mundial 2026: ¿Dónde se puede conseguir su ropa y cuánto podría costarte?

No cabe duda que Shakira es la reina de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La colombiana sorprendió con un look espectacular en la inauguración del evento.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026
Shakira cierra con broche de oro la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Shakira deslumbra y el Estadio de la Ciudad de México se rinde ante ella! La mañana de este jueves, 11 de junio, el coloso de Santa Úrsula se vistió de tricolor para albergar la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien el acto inaugural contó con la presencia de diversas celebridades, “La Loba” se robó el espectáculo con un impresionante look y aquí te contamos todo al respecto: quién diseño su ropa, dónde la puedes conseguir y cuánto podría costarte.

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El look de Shakira en la inauguración del Mundial 2026: ¿Quién fue el diseñador y de dónde es su ropa?

Shakira fue la encargada de cerrar el espectáculo con broche de oro. “La Loba” se apoderó de la cancha del Estadio Ciudad de México junto a Burna Boy para interpretar su éxito mundialista: “Dai, Dai”. La 4 veces acreedora al GRAMMY lució un conjunto espectacular. La artista vistió un halter top en amarillo fosforescente, combinado con una minifalda tricolor, alusiva a la Selección de Colombia. Aquí te compartimos una imagen de su increíble look:

Copa Mundial de la FIFA 2026 shakira
|Crédito: Getty Images

Si bien no hay información oficial al respecto, lo más probable es que la colombiana haya usado diseños originales de su estilista de toda la vida: Nicolás Bru, quien se ha encargado de vestirla con el paso de los años. No obstante, cualquiera puede recrear su vestuario con prendas básicas que encuentras en cualquier tienda: un top o una blusa amarilla fosforescente, acompañado de un minishort o minifalda blanca.

Las prendas básicas tienen un costo aproximado de $500 pesos mexicanos cada una. A esto sólo hay que sumarle un par de tenis blancos con agujetas amarillas. ¡Y listo! Tendrás un look dinámico y muy ad hoc con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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