Último duelo de titanes: la predicción que anticipa la eliminación de Messi a manos de Cristiano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las predicciones en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no han dejado de surgir. Y no es para menos, ya que podría tratarse del último baile para grandes figuras del fútbol, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes disputarán su sexto torneo. Si sus respectivas selecciones - Argentina y Portugal - avanzan como primeros de grupo, podrían enfrentarse en cuartos de final. Sin embargo, el desenlace de este encuentro sería trágico para el astro argentino, según la predicción del matemático alemán Joachim Klement, quien ha acertado en los ganadores de los tres últimos torneos.

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Messi vs. Cristiano: así sería el último duelo de titanes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con un modelo creado por el mismo Joachim Klement, Argentina sería la única selección de América Latina que lograría llegar a cuartos de final. De hecho, el pronóstico de Klement prevé que Brasil, considerada una de las mayores selecciones de fútbol en la historia, caerá ante Japón en dieciseisavos; mientras que Ecuador haría lo propio ante Senegal, Colombia ante Croacia y Uruguay ante Argentina.

Bajo esta línea, Argentina lograría llegar a los cuartos de final, donde se enfrentaría ante Portugal, dando como resultado un último duelo de titanes: Messi vs. Cristiano. Sin embargo, la Albiceleste caería ante la escuadra lusa y la selección liderada por El Bicho avanzaría a la semifinal.

Según el modelo de Klement, las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ serán meramente europeas: Países Bajos vs. España y Portugal vs. Inglaterra. No obstante, los únicos que lograrían llegar a la gran final serían Portugal y Países Bajos, siendo este último equipo el que levantaría la copa del torneo. Hasta ahora, Klement ha acertado en los resultados de Qatar 2022, Rusia 20218 y Brasil 2014. ¿Crees que esta vez sea la excepción o este escenario te parece posible?

Portugal es candidato

¿Cuándo fue la última vez que Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron?

La última vez que Messi y Cristiano se enfrentaron fue hace poco más de tres años: el 19 de enero de 2023, cuando el PSG jugo un amistoso contra el Riyadh, que combinaba a los mejores jugadores del Al Nassr y el Al Hilal. En aquel entonces, el equipo de El Diez resultó vencedor con un marcador de 5 - 4.

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