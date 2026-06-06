Raúl Jiménez, Jorge Campos y Lisa de BLACKPINK aparecen JUNTOS en un emocionante video previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️

La leyenda del fútbol mexicano Jorge Campos, junto al delantero centro de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, sorprendieron al aparecer en un video a lado de una de las estrellas más importantes del k-pop; Lisa de BLACKPINK, esto a pocos días de que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️.

¿En qué video aparecen Raúl Jiménez, Jorge Campos y Lisa de BLACKPINK?

El video en el que apareció Jorge Campos, uno de los porteros más icónicos de todos los tiempos, el representante de 46 goles con la camiseta de México; Raúl Jiménez y la cantante Lisa de BLACKPINK, fue uno que realizó la famosa marca de la palomita. En el video se observa a figuras como al jugador del Real Madrid Kylian Mbappé, la celebridad internacional Kim Kardashian, el rapero Travis Scott, la cantante puertorriqueña Young Miko, Cristiano Ronaldo, el actor Jason Sudeikis en su papel del entrenador Ted Lasso, Central Cee, LeBron James, diversos jugadores de fútbol, entre otros.

En dicho video se puede observar como los futbolistas hacen todo por demostrar su talento en el deporte y teniendo control del balón. Sin embargo, uno de los momentos más icónicos e inesperados fue cuando se mostró a Raúl Jiménez deteniéndose para pedirle a Lisa que firmará el balón. Sin embargo, casi al final del video, mismo que tiene una duración de 5 minutos con 59 segundos, aparecen desde unas escaleras dos de las leyendas más grandes en el fútbol: Jorge Campos y el brasileño Ronaldinho. El video sin duda ha generado nostalgia entre los amantes del fútbol ya que muestra deportistas que se encuentran en la escena actual así como quiénes son leyendas retiradas del deporte.

¿Lisa de BLACKPICK estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

Una de las artistas más importantes de la escena actual en el k-pop, Lisa de BLACKPINK, estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ya que tendrá una participación musical en el SoFi Stadium en Los Ángeles, en Estados Unidos, la cual formará parte de la ceremonia inaugural del partido en este país el 12 de junio de 2026. La intérprete compartirá el escenario con otros artistas de talla internacional como Katy Perry, Future y DJ Sanjoy. Por otro lado, Lisa forma parte de la canción “Goals”, perteneciente a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, misma en la que también Annita y Rema están presentes.