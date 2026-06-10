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Azteca 7 transmitirá el México vs. Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancará con el debut de México en un partido imperdible.

Azteca 7 transmitirá el México vs. Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Azteca 7 transmitirá el México vs. Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Pexels.-canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Ya solo son horas lo que tendrán que esperar millones de aficionados al futbol, para disfrutar del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y si no sabes dónde verlo, Azteca 7 transmitirá el partido inicial entre México y Sudáfrica.

Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Toma en cuenta que el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre México y Sudáfrica, se llevará a cabo el día de mañana, jueves 11 de junio del 2026, dentro del territorio nacional.

La ceremonia de apertura comenzará en punto de las 11:30 horas (hora del centro de México), mientras que el protocolo indica que será a las 13:00 horas que dé inicio el esperado primer encuentro.

Recuerda que el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo dentro del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Y podrás disfrutar de la transmisión GRATIS por Azteca 7. Además, sigue toda la fiesta del deporte más visto del mundo por todas las redes oficiales de TV Azteca.

¿Recomendaciones para ver el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si cuentas con una de las codiciadas entradas para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, toma en cuenta que los accesos al estadio están siendo restringidos, por lo que debes tomar precauciones para evitar incidentes y poder disfrutar del encuentro sin mayor problema.

Si planeas verlo en compañía de amigos y familia desde casa, considera que la FIFA ha puesto restricciones y sanciones para quienes transmiten el encuentro, por lo que la mejor opción es disfrutar del encuentro desde señales autorizadas como la nuestra por Azteca 7.