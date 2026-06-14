Ileana Mesta

¿Hay detenidos? Lo que sabemos de la joven lanzada en Brasil sin cuerda de seguridad
Autoridades de Brasil arrestaron a tres personas por la muerte de una mujer de 21 años en un salto de cuerda en São Paulo. Estos son los detalles de la tragedia
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Autoridades de Brasil arrestaron a tres personas por la muerte de una mujer de 21 años en un salto de cuerda en São Paulo. Estos son los detalles de la tragedia
Dos helicópteros chocaron en el aire este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, dejando seis muertos, entre ellos el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi.
Los dos hombres fueron encontrados sin signos vitales dentro de un departamento en Toluca; se desconoce la identidad de ambas víctimas de posible intoxicación.
Un joven evitó una tragedia al rescatar a una bebé que caminaba sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León, y el momento quedó grabado,
La zar antidrogas de EU advierte que irán contra quienes no cooperen. Esto tras la acusación formal contra Rubén Rocha Moya por vínculos criminales.
El Telescopio de Investigación Simonyi, de 8.4 metros, estará equipado con la Cámara LSST, la cámara digital más grande jamás construida para astronomía.
Las calles de la CDMX fueron testigos de cómo una mujer se unió a una “pelea de lucha libre” en plena calle, sorprendiendo a miles de personas en rede sociales.
La Fiscalía General de Oaxaca confirmó la localización sin vida de Yahir Alavez Medina, un estudiante de 21 años que llevaba varios días desaparecido en la región del Istmo de Tehuantepec.
Una cámara captó el robo a una camioneta de paquetería; estos son los detalles del asalto y qué dicen las cifras oficiales de violencia en Edomex.
La volcadura en la México-Pachuca dejó alrededor de 15 víctimas, algunas de ellas de graves; los lesionados ya fueron llevados de emergencia al hospital.
Sismos en México este domingo 14 de junio: Sigue el reporte EN VIVO de todos los movimientos telúricos con magnitudes y ubicaciones exactas.
El brutal ataque ocurrió dentro de una vivienda en la colonia Santa María Malinalco, en Azcapotzalco; autoridades ya investigan a los responsables que se dieron a la fuga.
¿A cómo está el precio del gas LP en tu estado? Consulta la relación de costos de esta semana y prepara la cartera por si lo compras por kilo o litro.
El precio de la gasolina regular en México supera los 24 pesos el litro, mientras que la Premium supera los 29 pesos en algunas regiones del país.
¿Vas a salir este domingo a las calles de la CDMX? Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro y toma previsiones para llegar a tiempo a tu destino.
Tener tatuajes o perforaciones, son algunos de los mitos que hay sobre la donación de sangre, cuyo día se celebra cada 14 de junio; México es de los que más dona sangre.
La otra cara de Tulum muestra el éxodo de trabajadores que abandonan el destino turístico por inseguridad y crisis económica que golpea sus vidas y hogares.
En varios países junio es el mes del Día del Padre, cuyo origen se remonta a principios del siglo XX; en México, la celebración se oficializó alrededor de 1970.
La SSC de CDMX hizo de manera oficial el aumento de policías de tránsito que estarán desplegados para aplicar infracciones a quien no cumpla el reglamento.
Una extraña “mancha fría” en el océano ha desconcertado a los científicos. Un nuevo estudio la vincula con posibles cambios climáticos y riesgos aún por comprender.
Un señor fue golpeado por tres sujetos en Cuajimalpa, CDMX, tras reclamarle a uno de ellos haber tirado basura en un río, pero a pesar de todo, quedaron libres.
El clima en México se complica por una baja presión y una onda tropical que provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y calor extremo en el país.
Una joven de 24 años murió tras ser lanzada desde gran altura sin cuerda de seguridad en el Puente del Esqueleto, en Brasil; el caso es investigado.
Los estragos de la fuerte lluvia de hoy en el Edomex causó una inundación que obligó a suspender el servicio de la Línea 2 del Mexibús en Tultitlán.
Interpol activó una alerta amarilla para Fabiola Narváez Rojas y Betzabé Alvarado Gallardo, reportadas como desaparecidas en Puebla, el mismo día.
El Tren de Aragua nació en Venezuela y se expandió por varios países de América Latina. Esta es la historia de la megabanda y dónde tiene presencia.
El socavón se abrió en la calle donde se encuentra un centro de atención para menores en CDMX, sin embargo, las medidas para remediarlo fueron improvisadas.
El animal conocido como “Huesitos” fue agredido cuando estaba en una calle en Puebla por un sujeto que fue grabado lanzándole una piedra; ya fue sentenciado.
La FGR detuvo en Xalapa, Veracruz, a Héctor “N”, exfuncionario del SAT, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Un bombardeo de Estados Unidos y Venezuela abatió a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder y fundador de la organización criminal Tren de Aragua.