LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Top 5 de documentales que debes ver antes de que inicie el Mundial 2026 para que tengas datos importantes que platicar

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM inicia este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección Mexicana contra su similar de Sudáfrica.

5 de documentales que debes ver antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Abimelek Flores

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ inicia este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección Mexicana contra Sudáfrica, recuerda que, 32 juegos de esta justa mundialista serán transmitidos gratuitamente por Azteca 7. Si no eres tan fanático del futbol, no te preocupes, aquí te diremos cuáles son los 5 documentales que habla sobre este deporte y que te harán hablar sobre datos que quizás no conocen o posiblemente hayan olvidado.

Te puede interesar: OFICIAL: Azteca 7 sumará otro REFUERZO para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

¿Cuáles son los 5 documentales que debes ver antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

HBO MAX

Bilbardo, el Doctor del Futbol

Esta es una docuserie de apenas 4 capítulos que trata sobre Carlos Salvador Bilardo, quien es recordado por ser un icónico y obsesivo entrenador que llevó a la Selección de Argentina a ganar el Mundial de 1986, en este material se explora cómo fueron sus métodos y peculiares estrategias de tácticas; así como sus cábalas y sobre todo, su complicada personalidad; información que se dio a conocer gracias a la recopilación de testimonios de familiares, amigos y figuras del futbol que fueron dirigidas por este estratega.

Elijo Creer: El Camino del Campeón

Este es un documental oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, el cual narra y nos revela cómo fue la conquista de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022; en este material se pueden escuchar varios testimonios nunca antes revelados de los seleccionados y sobre todo, videos inéditos de lo que pasó en los vestidores del conjunto de la Albiceleste.

Amazon Prime Video

Maradona: Sueño Bendito

Aunque esta no entra como un documental sino como una serie, este proyecto es una producción biográfica del Diego que narra la vida de Maradona que va desde su infancia en Villa Fiorito, hasta su carrera ya como futbolista profesional, así como sus vivencias en Boca Juniors, Barcelona y el Napoli; de igual manera se observa cómo fue su participación en la Copa Mundial de 1986.

This Is Football

Esto es Futbol es una serie documental de 6 episodios donde se explora el impacto cultural y social del balompié en todo el mundo; aquí se puede ver y escuchar el fenómeno de Lionel Messi, así como el crecimiento del futbol femenil entre otros tantos datos más que no te puedes perder.

Six Dreams

Terminamos con esta producción que sigue muy de cerca a LaLiga de España, sin embargo, la serie se centra en 6 protagonistas de dicha competencia, 3 son futbolistas, un presidente de un club, un Director Deportivo y un entrenador.