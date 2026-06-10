Top 5 de documentales que debes ver antes de que inicie el Mundial 2026 para que tengas datos importantes que platicar

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ inicia este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección Mexicana contra Sudáfrica, recuerda que, 32 juegos de esta justa mundialista serán transmitidos gratuitamente por Azteca 7. Si no eres tan fanático del futbol, no te preocupes, aquí te diremos cuáles son los 5 documentales que habla sobre este deporte y que te harán hablar sobre datos que quizás no conocen o posiblemente hayan olvidado.

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¿Cuáles son los 5 documentales que debes ver antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

HBO MAX

Bilbardo, el Doctor del Futbol

Esta es una docuserie de apenas 4 capítulos que trata sobre Carlos Salvador Bilardo, quien es recordado por ser un icónico y obsesivo entrenador que llevó a la Selección de Argentina a ganar el Mundial de 1986, en este material se explora cómo fueron sus métodos y peculiares estrategias de tácticas; así como sus cábalas y sobre todo, su complicada personalidad; información que se dio a conocer gracias a la recopilación de testimonios de familiares, amigos y figuras del futbol que fueron dirigidas por este estratega.

Elijo Creer: El Camino del Campeón

Este es un documental oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, el cual narra y nos revela cómo fue la conquista de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022; en este material se pueden escuchar varios testimonios nunca antes revelados de los seleccionados y sobre todo, videos inéditos de lo que pasó en los vestidores del conjunto de la Albiceleste.

Amazon Prime Video

Maradona: Sueño Bendito

Aunque esta no entra como un documental sino como una serie, este proyecto es una producción biográfica del Diego que narra la vida de Maradona que va desde su infancia en Villa Fiorito, hasta su carrera ya como futbolista profesional, así como sus vivencias en Boca Juniors, Barcelona y el Napoli; de igual manera se observa cómo fue su participación en la Copa Mundial de 1986.

This Is Football

Esto es Futbol es una serie documental de 6 episodios donde se explora el impacto cultural y social del balompié en todo el mundo; aquí se puede ver y escuchar el fenómeno de Lionel Messi, así como el crecimiento del futbol femenil entre otros tantos datos más que no te puedes perder.

Six Dreams

Terminamos con esta producción que sigue muy de cerca a LaLiga de España, sin embargo, la serie se centra en 6 protagonistas de dicha competencia, 3 son futbolistas, un presidente de un club, un Director Deportivo y un entrenador.

