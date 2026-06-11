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Michael Bublé y TODOS los artistas que se presentarán en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete combinar futbol, espectáculo y grandes figuras de la música internacional.

Michael Bublé y TODOS los artistas que se presentarán en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Canadá
Michael Bublé y TODOS los artistas que se presentarán en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Canadá|Pexels, Canva. @Canda

Escrito por: Hugo Pantoja

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya inició y en Canadá tendrá una gran fiesta con la participación de destacados artistas internacionales encabezados por Michael Bublé. Con estas celebraciones, la sede que comparte la fiebre futbolera junto a Estados Unidos y México buscará celebrar la cultura y la pasión que el deporte más visto provoca.

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¿Cuáles serán los artistas que se presentarán durante la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

De acuerdo con lo confirmado por la FIFA, la ceremonia de inauguración de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ incluye a Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy

Se espera que las celebraciones comiencen este 12 de junio del 2026 dentro del estadio Toronto (BMO Field), y como se ha manejado hasta ahora, el protocolo de la FIFA señala que el magno evento comenzará 90 minutos antes del debut de la selección canadiense contra Bosnia y Herzegovina

Lista completa de los talentos participantes durante la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Canadá

  • Michael Bublé: Será el encargado de encabezar el evento en su país natal
  • Alanis Morissette: La legendaria artista será la encargada de interpretar el himno nacional de Canadá.
  • Alessia Cara: Artista canadiense de pop ganadora del Grammy
  • Jessie Reyez: Cantautora de origen canadiense
  • Jessie Reyez: Cantautora canadiense de raíces colombianas.
  • Elyanna: Artista que junto a Jessie Reyez el tema "Illuminate" del álbum oficial de la FIFA.
  • Nora Fatehi: Cantante y bailarina de talla internacional
  • Vegedream: Artista de origen francés, creador de himnos futboleros.
  • William Prince: Cantautor de música folk de origen canadiense.
  • Sanjoy: productor y DJ, quien ha colaborado con temas oficiales del torneo.
  • Desandar Gajić: Músico que se encargará de cantar el himno nacional de la selección de Bosnia y Herzegovina.
  • Will Arnett: Conocido actor y comediante que formará parte como embajador oficial del país durante las celebraciones futboleras.

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está iniciando y, sin duda, Canadá contará con un espectáculo de talla mundial que se sumará a las celebraciones de la fiesta mundialista.

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