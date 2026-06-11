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Katy Perry, Lisa de BLACKPINK y todo el lineup de artistas que se presentarán en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Este evento no solo tendrá como centro de atención el fútbol sino la presencia de estrellas musicales que se subirán al escenario para interpretar los mejores temas.

Inauguración Mundial en Estados Unidos lista COMPLETA de artistas en ceremonia con Katy Perry, Lisa de Blackpink y Anitta.jpeg
Lisa de BLACKPINK y Katy Perry |Crédito: Instagram: @lalalalisa_m y @katyperry

Escrito por: Yulissa Jacinto

La gran Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos se llevará a cabo próximamente ya que este país forma parte de una de las naciones que son sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al igual que México y Canadá. El evento contará con la participación de artistas musicales de talla internacional y sumamente reconocidos en la industria, a continuación te decimos de quiénes se trata.

Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos: TODOS los artistas que se presentarán en la Ceremonia de Inauguración

Estados Unidos hará su propia apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles (conocido mayormente como SoFi Stadium) el cual está ubicado en Inglewood, California. Los artistas que se presentarán serán los siguientes:

  • Katy Perry
  • Future
  • Anitta
  • LISA (de BLACKPINK)
  • Rema
  • Tyla

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce cuáles son los temas que estarán interpretando arriba del escenario. Sin embargo, miles de aficionados, de la música y el deporte, mantienen altas expectativas sobre la ceremonia ya que esperan que sea un espectáculo inolvidable. Por otro lado, cabe recalcar la versatilidad de géneros que representa cada cantante ya que se apuesta por el pop, rap, género urbano, k-pop, hip-hop, EDM, afrobeats, amapiano y R&B.

¿Qué artistas se presentarón en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México?

El evento contó con la participación de grandes celebridades como Shakira, Andrea Bocelli, EJAE, Mana, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Burna Boy, Lila Downs, Tyla y Danny Ocean. Sin embargo, también asistieron destacadas figuras como la reconocida actriz y productora de cine Salma Hayek así como Alejandro Fernández, quién interpretó el himno nacional de México.

Copa Mundial de la FIFA 2026™ : Dónde ver TODOS los partidos de la Copa del Mundo

Podrás disfrutar de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de la señal de televisión de Azteca 7 aunque si lo prefieres también tendrás la oportunidad de verlos en nuestro sitio web, esto de forma totalmente gratuita y desde el dispositivo que lo prefieras, ya sea celular, tableta o computadora, solo debes dar click aquí.