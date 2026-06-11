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¡Orgullo veracruzano! Salma Hayek se une a Shakira y se presentará en la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

¡Puro talento de talla internacional! La veracruzana Salma Hayek se presentará en la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026, uniéndose al basto lineup de artistas liderado por Shakira.

Celebrity Sightings In New York - September 11, 2025 - Salma Hayek
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 11: Salma Hayek is seen on September 11, 2025 in New York City. (Photo by Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images)|Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images

Escrito por: Gabriela Reyes

Salma Hayek, la mexicana nacida en Veracruz, se convirtió en embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hace algunos meses, siendo uno de los rostros representativos de la justa veraniega de este año que se llevará en las sedes de México, Canadá y Estados Unidos. Ahora, a pocas horas de que inicie la ceremonia de inauguración de confirmó que Hayek estará presente en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la FIFA, Salma Hayek será la encargada de dar el discurso inicial que de el arranque al festivo día de hoy, dando el mensaje de bienvenida para todos los aficionados que se dieron temprana cita en el estadio y a todos aquellos que decidieron ver el partido desde la comunidad de su hogar. Y sí, la veracruzana ya llegó al Estadio Ciudad de México, a poco menos de una hora de que inicie la ceremonia.

Te puede interesar: Sigue GRATIS y EN VIVO la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿A qué hora inicia la Ceremonia de Inauguración?

La ceremonia de inauguración, previa al partido entre México vs. Sudáfrica, dará inicio en punto de las 11:30 a.m., hora del centro de México, en donde se presentará Shakira junto a Burna Boy para cantar, por primera vez en vivo, 'Dai Dai', el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además estará presente Alejandro Fernández, quien está encargado de cantar el Himno Nacional antes del inicio del partido. Y no solo eso, también estarán de invitados Andrea Bocelli, EJAE, J Balvin, Los Ángeles Azules, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

¿Dónde ver la Ceremonia de Inauguración gratis y en vivo?

Recuerda que TV Azteca tiene para ti totalmente gratis la transmisión de 32 partidos, a través de Azteca 7, el canal del mundial, donde podrás disfrutar de la Ceremonia de Inauguración, solo sigue nuestros canales oficiales como nuestra transmisión en sitio web, el sitio de Azteca Deportes y nuestra app TV Azteca En Vivo.