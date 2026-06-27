Luli Monsalvo Espinosa

Accidente de pipa de gas en la carretera México-Veracruz deja a 2 personas muertas
Una pipa con 24 mil litros de gas volcó en Tepetlaoxtoc, provocando un incendio en un restaurante. Autoridades reportan 2 personas sin vida. Carretera cerrada.
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Una pipa con 24 mil litros de gas volcó en Tepetlaoxtoc, provocando un incendio en un restaurante. Autoridades reportan 2 personas sin vida. Carretera cerrada.
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