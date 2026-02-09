Notas
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La referencia de Bad Bunny contra la cocaína y el "tusi" que pasó desapercibida en el Super Bowl
Bad Bunny hizo estallar las redes tras su show de medio tiempo durante el Super Bowl LX; entre la visibilidad de la cultura y el orgullo latinoamericano, también hubo espacio para rasguñar el problema de narcotráfico.
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¡De Michoacán al Super Bowl 2026! “Villa’s Tacos”, el puesto de tacos que conquistó el show de Bad Bunny; quién es el dueño
El puesto de “Villa’s Tacos” llevó al campo el sabor de Michoacán al campo del Super Bowl 2026, poniendo el alto el nombre de México en el show de Bad Bunny.
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El detalle mexicano de Green Day en el Super Bowl
Billie Joe Armstrong, de Green Day, usó una medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl 2026; ¿qué temas controversiales interpretaron?
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"Es una cachetada en la cara": Así reaccionó Donald Trump al show de Bad Bunny en el Super Bowl
¡Ya reaccionó! Donald Trump arremetió contra el show de Bad Bunny durante el Super Bowl 2026, ¿qué fue lo que dijo?
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¿Qué dijo Bad Bunny? Los estadounidenses no aprendieron español y estas fueron sus dudas del medio tiempo
¡Bad Bunny colapsó el internet! Su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 dio mucho de qué hablar, especialmente entre quienes no hablan español.
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¿Qué debe pasar para que un equipo gane el Super Bowl 2026? Así cuentan los puntos en la NFL
Si no sabes como un equipo de la NFL puede ganar el Super Bowl 2026 esto es lo que debes de saber para entenderle al partido este 8 de febrero