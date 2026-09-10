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Es oficial, los fans del fantástico y mágico Mundo de Oz podrán disfrutar de un concierto con la música original de John Powell y Stephen Schwartz.
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¡Al fin! Tras meses de espera, este fin de semana se llevará a cabo el Warped Tour México 2026. Entérate de todos los detalles del festival aquí: horarios, lineup por día y más.
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Miley Cyrus es considerada una de las favoritas para protagonizar el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2027. Estos son los rumores que se han difundido
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¡Cambio inesperado! Se da a conocer modificaciones en el concierto de Ed Sheeran en la Ciudad de México, conoce qué pasará en la presentación del artista
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Billy Joel de LUTO, muere querido excompañero del cantante y esto se sabe sobre su inesperado fallecimiento
El mundo de la música está de luto por una figura fundamental en los primeros años de la carrera de Billy Joel, con quien tuvo una historia personal marcada por la amistad, la traición y una posterior reconciliación con el famoso cantante.
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Alejandro Fernández emociona tras cantar el Himno Nacional en el Mundial 2026 con mensaje a Vicente Fernández: “Nací con dos bendiciones, ser mexicano y ser Fernández”
Alejandro Fernández expresa lo orgulloso que está de ser mexicano pero sobre todo de ser un Fdernaández, sus plabras han tocado los corazones de sus fans.
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La justa veraniega llegó. Conoce a los artistas encargados de amenizar la ceremonia de inauguración para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en el Estadio Ciudad de México.
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Es OFICIAL, Shakira se presentará en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre México vs. Sudáfrica, junto a Burna Boy.