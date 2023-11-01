Daniela Obregón

¿Qué significado tiene la flor de cempasúchil en el Día de Muertos?
La flor de cempasúchil es uno de los elementos más característicos de la celebración del Día de Muertos en México. Cada año, se producen millones de plantas.
Conecta
La flor de cempasúchil es uno de los elementos más característicos de la celebración del Día de Muertos en México. Cada año, se producen millones de plantas.
México, como en muchas otras cosas, se encuentra rezagado en materia de legislación sobre la eutanasia, conocida como la muerte digna para muchas personas.
La crisis de los 20 o del cuarto de vida es una etapa que suele afectar a jóvenes de entre 20 y 30 años, aunque también puede retrasarse hasta los 35.
Cientos de alumnas de colegios femeninos en Qom, Irán, fueron envenenadas en los últimos meses para obligar a cerrar las escuelas, así lo anunciaron las autoridades sanitarias.
San Valentín es una oportunidad para estar junto a la pareja, amigos y familia, y este año podría dejar una derrama económica de 25 mil millones de pesos.
A Liliana y su mamá las mataron en un Ministerio Público, desafortunadamente ahora son parte de una estadística: la de mujeres asesinadas en México.
¡No es una broma! Existen varios países en Europa que dan un pago a las parejas que tienen hijos, con el objetivo de elevar las tasas de natalidad.
El 7 de octubre de cada año se celebrará el Día del Vino Mexicano, como un reconocimiento a una industria que genera miles de empleos en el país.
La cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas comenzó en Egipto con una advertencia: los efectos negativos del calentamiento global se intensifican.
La cocina mexicana es un símbolo de sabor que trasciende fronteras. Está llena de historia, una combinación única entre ingredientes prehispánicos y españoles.
La tormenta tropical “Rachel” se ha intensificado al sur de las costas de Colima y Jalisco; ¿a qué hora se convertirá en huracán y cuál es su trayectoria?
Fernanda Gastélum estaba a semanas de dar a luz cuando fue asesinada en Los Mochis; la Fiscalía de Sinaloa investiga el caso como feminicidio.
El huracán “Polo” alcanzó categoría 5 en tres ocasiones y tuvo un recorrido inusual por el Pacífico antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora.
La madre buscadora Margarita Mendoza López perdió la vida sin saber si restos hallados eran de su hija Alicia Jaqueline, desaparecida en Veracruz en 2017.
Si te rechazaron la visa americana, quizá estés pensando en volver a intentarlo. Pero ¿cuándo conviene hacerlo y cuántas oportunidades tienes?
Familia viajó a Morelos por los XV años de su hija y fueron víctimas de robo en Xochitepec; les quitaron camioneta y la policía llegó 30 minutos después.
¿Por qué “Polo” y “Rachel” siguen su trayectoria por el sur de México? Conoce qué factores atmosféricos influyen en el rumbo de los ciclones tropicales.
El huracán Polo dejó estragos en los municipios de Puerto Vallarta y Talpa de Allende en Jalisco; las autoridades ya se preparan para la llegada de la tormenta tropical Rachel.
La nueva plataforma reunirá a todos los servicios del gobierno en un solo lugar y con ayuda de Inteligencia Artificial.
El PRI reprochó al INE las omisiones frente a campañas anticipadas de Morena y advirtió que lo que no se vigiló ni fiscalizó a tiempo difícilmente podrá corregirse.
El Centro Nacional de Huracanes advierte que “Rachel” alcanzará la categoría de huracán mayor, generando tormentas y lluvias para el suroeste de México.
¿Cuánto tardará el nuevo tren de Saltillo a Monterrey? Conoce los minutos de viaje y cómo reducirá hasta 60% el tiempo de recorrido entre Coahuila y Nuevo León.
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada”, actualmente preso en Estados Unidos, país que reveló datos del capo.
Braulio Bacilio Caballero tenía 13 cuando desapareció en Pantitlán, el 28 de septeimbre de 2016. Hoy a la autoridad solo le queda pedir disculpas.
Allison Sefcovic y Payton Kohlberg estudiaron un fósil conservado en el Field Museum y determinaron que pertenecía a una especie distinta.
Los representantes de la oposición denunciaron a Morena ante el INE por campañas anticipadas, esto después del cierre de su proceso interno para designar a sus coordinadores en 17 estados.
Descubre la oración a San Jerónimo para hoy 30 de septiembre. Invoca al patrono de los estudiantes para mejorar tu concentración y disciplina académica.
¡Alerta, capitalinos! Un temporal de lluvias y bajas temperaturas afectarán la CDMX los próximos días; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.
Un niño de 10 años que huyó para evitar un citatorio escolar en Ecatepec fue localizado sano y salvo por la policía municipal tras un operativo.
El asesinato del ejecutivo de The New York Times, Jonathan McKinsey, sacó a la luz una serie de denuncias e historial de violencia en su matrimonio antes de ser baleado por sus suegros.
¿Utilizas la Línea 3 del Metrobús? Checa las fechas de cierre en cuatro estaciones clave por mantenimiento, aquí te decimos todo lo que necesitas saber.
Christa Pike tenía 18 años cuando mató a una compañera de clase en un arrebato de celos y se convirtió en una de las mujeres más jóvenes enviadas al corredor de la muerte.
El presidente Volodimir Zelensky declaró que el violento ataque perpetrado en una escuela ha dejado un saldo devastador en Ucrania.
Las bajas temperaturas y la humedad provocan que los insectos en otoño busquen refugio dentro de los hogares y multipliquen su presencia en esta temporada.
Autoridades activan la alerta amarilla en alcaldías de la CDMX por fuertes rachas de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora; se pide tomar precauciones.
Este martes se realizó en el Senado la discusión en lo general y particular de la ley sobre nacionalidad única. Sigue las intervenciones en directo.
Un choque e incendio de una grúa provocó el cierre de la autopista Arco Norte en el tramo Ajoloapan-Pachuca. Revisa los detalles y el video del incidente.
El INEGI reporta una baja en los divorcios en México durante 2025, registrando una tasa de 1.7 por cada mil habitantes a nivel nacional, pero ¿hay alguna causa?
Estados Unidos anunció sanciones contra 25 empresas y 21 personas, incluyendo a Ismael “Mayito Flaco” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Conoce más aquí.
Conoce la larga y polémica trayectoria política de Cruz Pérez Cuéllar, el nuevo coordinador de Morena en Chihuahua, que deja fuera a Andrea Chávez rumbo a las elecciones de 2027.