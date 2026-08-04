Verónica Carrera

¿Fue planeado? Karely Ruiz revela lo que vivió durante el violento robo a su casa en Nuevo León
Karely Ruiz y su esposo John Echeverry relatarón todo lo que pasó durante el robo que sufrieron en su casa de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
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Una camioneta volcó en Calzada de Guadalupe tras derribar postes y chocar con un árbol, dejando a tres jóvenes lesionados.
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La joven Luz Yareli León Atenco de 17 años se encuentra desaparecida y sus familiares piden el apoyo de la ciudadanía para localizarla.
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El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.
Un exmilitar estadounidense le disparó a su ex, mató a familiares y se llevó a su hijo a la frontera.
Una orden ejecutiva amplió los criterios para determinar quiénes podrían quedar excluidos de la nacionalidad estadounidense por nacimiento.
Estudio Reuters confirma el alcance y la credibilidad de TV Azteca; versión presentada por Liz Vilchis fue cuestionada al contrastarla con el informe.
Las autoridades sanitarias estadounidenses alertaron por un brote de salmonella en 27 estados vinculados a el chile jalapeño cultivados en México.
El ex gobernador de Guerrero fue acusado de ocultar evidencia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras que dos alcaldes en Veracruz están en la mira.
La franja de visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto abarcará la península ibérica, por lo que solo podrá observarse de manera total en algunas ciudades.
Una mujer quedó grave tras proteger a una menor del ataque de un pitbull en Zapopan; la víctima sufrió severas mordeduras y existe riesgo de que pierda un brazo.
Garfield no es el único: los gatos naranjas tienen fama de traviesos y desastrosos. La ciencia explica qué hay detrás de su color y peculiar reputación.
Después de largos 7 años, el padre de Dafne Zapata Quintos enfrenta un juicio por presuntamente abusar de la menor cuando ella tenía apenas 6 años.
El bloqueo de exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos genera pérdidas millonarias.
Una comisión de 54 expertos avala el fracking en México. El gobierno lo considera seguridad nacional ante el alarmante aumento de importación de gas natural.
El bloguero Pérez Hilton protagonizó un preocupante incidente el 4 de agosto durante una transmisión en vivo desde su casa en Miami
Un ataque armado en Ciudad Juárez dejó cinco lesionados, entre ellos tres menores, luego de que un exesposo presuntamente disparara contra su expareja y su nueva pareja.
La NASA transmitirá en vivo el eclipse solar: conoce la hora exacta en la que iniciará la cobertura para no perderte de este fenómeno astronómico único.
Paula Fajardo denunció que fue víctima de violencia durante su matrimonio que tenía con Jorge Francisco “N”, quien fue detenido por intento de feminicidio.
Abelardo de la Espriella declaró que defenderá la libertad de prensa en Colombia antes de asumir su cargo como presidente.
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El salto de Davor Potbregar estuvo a punto de terminar en tragedia cuando su paracaídas falló en pleno vuelo; el sistema de emergencia evitó un desenlace fatal.
La Secretaría de Salud federal no respondió a la solicitud de postura sobre las denuncias para hacer citas en el hospital “Dr. Manuel Gea González”.
La detención de Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa reavivó el debate. Kenia López pidió que no sea un distractor político, sino justicia para las familias.
La explosión de una pipa de gas LP en Cuernavaca, Morelos dejó seis personas hospitalizadas. IMSS informó que las pacientes siguen internadas y aún no hay parte médico.
Estados Unidos revisará las cuentas de redes sociales de más solicitantes a la visa americana.