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En Vivo

Amada Castañón

Reportero

Editora en Jefe de la Sección Internacional de Azteca Noticias, con 30 años en el ejercicio del periodismo televisivo en temas internacionales. Enlace con las alianzas y agencias de noticias.
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Amada Castañón