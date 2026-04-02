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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Carlos Soto

Reportero

Periodista aficionado a la astronomía. Esposo, papá, egresado de la UNAM y hago equipo hace 24 años en Azteca Noticias. También me gusta la arqueología, ortografía, apicultura, fotografía, literatura.
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Carlos Soto